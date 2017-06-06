Во время ЧМ-2018 центр Самары могут перекрыть

Чиновники собираются запретить автомобилям передвигаться сразу по нескольким улицам в исторической части города. Об этом сообщает «Самарская газета».

Предполагается, что знаки «Въезд запрещен» и технические средства, ограничивающие проезд транспорта, появятся на Волжском проспекте и улицах Максима Горького, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Льва Толстого, Шостаковича, Чапаевской, Фрунзе, Куйбышева, Молодогвардейской.

Кроме того, в планах чиновников ограничить движение в сторону улицы Куйбышева с Фрунзе на пересечениях Ленинградской, Некрасовской и Льва Толстого, а также запретить поворот в сторону Куйбышева со Степана Разина. А на пересечении Венцека и Куйбышева планируют ограничить въезд фонового транспорта на площадь Революции.

Для обеспечения пешеходного движения по Молодогвардейской чиновники предлагают запретить въезд транспорта со Студенческого переулка. На Галактионовской могут ограничить повороты направо при движении от Маяковского в сторону Вилоновской и повороты налево в том районе. Запретят въезд транспорта на Молодогвардейскую и Галактионовскую при движении в сторону Ярмарочной.

Во время ЧМ-2018 в Самаре на Красноармейской тоже не будет машин. Въезд транспорта (кроме трамваев) запретят с Максима Горького, Куйбышева, Фрунзе, Чапаевской, Молодогвардейской, Галактионовской, Садовой, Братьев Коростелевых, Буянова, Никитинской, Агибалова и Спортивной. Движение с самой Красноармейской по Самарской, Ленинской и Арцыбушевской разрешат только прямо.