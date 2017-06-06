СМИ: украинский круизный лайнер вместо Одессы взял курс на Ростов
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов. Об этом сообщает газета «Думская».
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов. Об этом сообщает газета «Думская».
Отмечается, что судно вышло 1 июня из Киева в «горящий» круиз с конечным пунктом в одесском порту. Однако, не заходя в него, судно направилось из Херсона в Измаил, а затем совершило переход в Вилково.
Утром 5 июня лайнер покинул Вилково и неожиданно взял курс на Крым и на ночь встал вблизи южного берега полуострова. По данным автоматической идентификационной системы, сейчас судно идет в