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13:06 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: украинский круизный лайнер вместо Одессы взял курс на Ростов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов. Об этом сообщает газета «Думская».

Отмечается, что судно вышло 1 июня из Киева в «горящий» круиз с конечным пунктом в одесском порту. Однако, не заходя в него, судно направилось из Херсона в Измаил, а затем совершило переход в Вилково.

Утром 5 июня лайнер покинул Вилково и неожиданно взял курс на Крым и на ночь встал вблизи южного берега полуострова. По данным автоматической идентификационной системы, сейчас судно идет в Ростов-на-Дону, однако причины смены направления пока неизвестны.

Комментарии
3
Геннадий Петропольский
"Ах, белый теплоход "Бегущая вода" уносишь ты меня, скажи, куда?"
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Ruslan S
Видимо, Путин или российские хакеры взяли управление в свои руки ;)
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полковник Васин
Внуки лейтенанта Шмидта ? Бунт на корабле ?
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