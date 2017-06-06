Александр Ярошук: на Басту не хватило бюджета, «Иванушки» стоят дешевле
Бюджет, выделенный на подготовку и проведение Дня города-2017 в Калининграде, остался на уровне прошлого года и составил 11 млн 322 тыс. рублей. Об этом в ходе
Бюджет, выделенный на подготовку и проведение Дня города-2017 в Калининграде, остался на уровне прошлого года и составил 11 млн 322 тыс. рублей. Об этом в ходе
«Идея праздника — сделать
Кроме того, Александр Ярошук подчеркнул, что праздник проводится исключительно за счет средств городского бюджета.
«Это наш праздник, правительство в его финансировании не участвует, оно нам во многом другом помогает», — сказал он.
Отвечая на вопрос одного из журналистов о намерении пригласить на День города популярного