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17:29 (мск), источник: Новый Калининград

Александр Ярошук: на Басту не хватило бюджета, «Иванушки» стоят дешевле

Бюджет, выделенный на подготовку и проведение Дня города-2017 в Калининграде, остался на уровне прошлого года и составил 11 млн 322 тыс. рублей. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику, сообщил глава администрации города Александр Ярошук.

Источник: Новый Калининград

«Идея праздника — сделать что-то другое, что-то новое за тот же бюджет», — отметил Александр Ярошук, рассказывая о нововведениях Дня города-2017.

Кроме того, Александр Ярошук подчеркнул, что праздник проводится исключительно за счет средств городского бюджета.

«Это наш праздник, правительство в его финансировании не участвует, оно нам во многом другом помогает», — сказал он.

Отвечая на вопрос одного из журналистов о намерении пригласить на День города популярного рэп-исполнителя Басту, глава города сказал: «Нет, не получилось. На Басту не хватило бюджета, “Иванушки” стоят дешевле».

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