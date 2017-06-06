Александр Ярошук: на Басту не хватило бюджета, «Иванушки» стоят дешевле

«Идея праздника — сделать что-то другое, что-то новое за тот же бюджет», — отметил Александр Ярошук, рассказывая о нововведениях Дня города-2017.

Кроме того, Александр Ярошук подчеркнул, что праздник проводится исключительно за счет средств городского бюджета.

«Это наш праздник, правительство в его финансировании не участвует, оно нам во многом другом помогает», — сказал он.