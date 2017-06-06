Минтруд предлагает создать условия для ухода за детьми в вузах

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минтруд предлагает создать в высших учебных заведениях инфраструктуру для ухода за маленькими детьми, родившимися в студенческих семьях.

Об этом глава ведомства Максим Топилин заявил в ходе совещания по вопросам демографии и программ трудовой мобильности на Дальнем Востоке на Сахалине.

«Чтобы был позитивный демографический тренд, нужно предпринимать новые меры по стимулированию рождений, прежде всего — в части жилищной политики. Нужно также создавать условия, чтобы появлялись дети в студенческих семьях. Для этого необходима соответствующая инфраструктура по уходу за детьми в учебных заведениях», — цитирует пресс-служба слова министра.

По его словам, на Сахалине принята программа по стимулированию рождаемости, а также отмечен лучший демографический показатель в ДФО.

«Как вы знаете, в Российской Федерации сейчас тенденция — увеличение возраста матери при рождении первого ребенка, поэтому очень важно поддерживать и молодые семьи, в том числе студенческие, чтобы они имели материальную возможность рожать и нормально воспитывать детей», — добавил министр.