Ученые предупредили о возникновении озоновой дыры над США

Это говорит об угрозе возникновения озоновой дыры, что скажется в целом на климатической обстановке. Эксперты полагают, что разрушение защитного стратосферного слоя может произойти из-за дихлорида хлора, повышенные концентрации которого зафиксированы в атмосфере над США.

В исследовании подчеркивается, что атмосфера над США уязвима для повышения водяного пара и изменения температур в результате штормовых фронтов над Великими равнинами.

Увеличение интенсивности штормов и снижение стратосферных температур будут сопровождаться изменением климата.

Используя обширные наблюдения в арктической стратосфере с начала 2000-х годов исследователи установили химическую структуру, определяющую скорость потери озона в соотношении с температурой и водяным паром.

Затем они применили недавние наблюдения радиолокационного радара NEXRAD, чтобы продемонстрировать, что в среднем 4000 штормов каждое лето «проникают» в стратосферу над центральными Соединенными Штатами. Это гораздо больше, чем считалось ранее.