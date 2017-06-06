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14:30 (мск), источник: Моя Планета

Ученые предупредили о возникновении озоновой дыры над США

Специалисты из Гарвардского университета провели исследование, по результатам которого выяснилось, что защитный озоновый слой над центральной частью США уязвим к эрозии.

Это говорит об угрозе возникновения озоновой дыры, что скажется в целом на климатической обстановке. Эксперты полагают, что разрушение защитного стратосферного слоя может произойти из-за дихлорида хлора, повышенные концентрации которого зафиксированы в атмосфере над США.

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В исследовании подчеркивается, что атмосфера над США уязвима для повышения водяного пара и изменения температур в результате штормовых фронтов над Великими равнинами.

Увеличение интенсивности штормов и снижение стратосферных температур будут сопровождаться изменением климата.

Используя обширные наблюдения в арктической стратосфере с начала 2000-х годов исследователи установили химическую структуру, определяющую скорость потери озона в соотношении с температурой и водяным паром.

Затем они применили недавние наблюдения радиолокационного радара NEXRAD, чтобы продемонстрировать, что в среднем 4000 штормов каждое лето «проникают» в стратосферу над центральными Соединенными Штатами. Это гораздо больше, чем считалось ранее.

Такие обстоятельства чреваты возникновением химических реакций, которые истончают озоновый слой в летнее время.

Главная опасность от истончения озонового слоя — отсутствие защиты от ультрафиолетового излучения, одной из главных причин рака кожи. Ученые подсчитали, что уменьшение озона в стратосфере на 1% способствует увеличению на 3% случаев этого заболевания, то есть дополнительно появится 100 000 больных. В Соединенных Штатах в настоящее время ежегодно регистрируется около 3,5 млн случаев заболевания раком кожи.

Специалисты отмечают, что, кроме антропогенных факторов, вклад в деградацию озонового слоя вносят извержения вулканов.

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