Ученые предупредили о возникновении озоновой дыры над США
Специалисты из Гарвардского университета провели исследование, по результатам которого выяснилось, что защитный озоновый слой над центральной частью США уязвим к эрозии.
Специалисты из Гарвардского университета провели исследование, по результатам которого выяснилось, что защитный озоновый слой над центральной частью США уязвим к эрозии.
Это говорит об угрозе возникновения озоновой дыры, что скажется в целом на климатической обстановке. Эксперты полагают, что разрушение защитного стратосферного слоя может произойти
В исследовании подчеркивается, что атмосфера над США уязвима для повышения водяного пара и изменения температур в результате штормовых фронтов над Великими равнинами.
Увеличение интенсивности штормов и снижение стратосферных температур будут сопровождаться изменением климата.
Используя обширные наблюдения в арктической стратосфере с начала 2000-х годов исследователи установили химическую структуру, определяющую скорость потери озона в соотношении с температурой и водяным паром.
Затем они применили недавние наблюдения радиолокационного радара NEXRAD, чтобы продемонстрировать, что в среднем 4000 штормов каждое лето «проникают» в стратосферу над центральными Соединенными Штатами. Это гораздо больше, чем считалось ранее.
Главная опасность от истончения озонового слоя — отсутствие защиты от ультрафиолетового излучения, одной из главных причин рака кожи. Ученые подсчитали, что уменьшение озона в стратосфере на 1% способствует увеличению на 3% случаев этого заболевания, то есть дополнительно появится 100 000 больных. В Соединенных Штатах в настоящее время ежегодно регистрируется около 3,5 млн случаев заболевания раком кожи.
Специалисты отмечают, что, кроме антропогенных факторов, вклад в деградацию озонового слоя вносят извержения вулканов.