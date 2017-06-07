Ученые раскрыли корни эпидемии «зомби-водорослей» у берегов США
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вспышка цветения водорослей у берегов Калифорнии в 2015 году, сделавшая рыбу и моллюсков несъедобными
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вспышка цветения водорослей у берегов Калифорнии в 2015 году, сделавшая рыбу и моллюсков несъедобными
«Изучая подобные эпизоды, необходимо учитывать не только физические, но и химические факторы для предсказания их последствий. В данном случае, кремний оказался ключевым фактором в росте этих водорослей. С другой стороны, нужно учитывать и то, что и другие нутриенты, в том числе мочевина в сточных водах, могут влиять на токсичность водорослей», — заявил Джон Райан (John Ryan) из Института Монтерей в
При взрывном росте количества цианобактерий и бурых водорослей в воде возникают обширные пятна, которые могут представлять угрозу для здоровья людей и животных
Весной и зимой 2015 года западные берега США поразила своеобразная «эпидемия зомби» — вспышка роста водорослей вида
Как рассказывает Райан, ученые долгое время считали, что главной причиной этой вспышки цветения водорослей была аномально высокая активность климатического феномена
Тем не менее, в последующие сезоны, несмотря на аналогичное состояние
Для раскрытия корней этой аномалии Райан и его коллеги проанализировали химический состав образцов воды, собранных у берегов Калифорнии до и после цветения водорослей, и попытались определить, какие изменения в ее минеральном и химическом составе могли заставить
Как показал этот анализ, причиной размножения водорослей были две вещи — сильные ветра, дувшие в то время на
Азот, как объясняют ученые, не является единственным ограничителем роста
Если кремния не хватает, то происходит следующее — водоросли перестают делиться, но не перестают вырабатывать домоевую кислоту, делая себя более токсичными для потребителей планктона. Именно поэтому, как считают ученые, цветение водорослей в 2015 году было столь смертоносным и опасным для остальных обитателей моря и людей.
Схожие процессы, как считают ученые, могут происходить и в пресноводных водоемах и в других уголках мирового океана. По этой причине экологам при прогнозировании последствий цветения водорослей следует учитывать не только климатические факторы, но и то, что попадает в воду благодаря деятельности человека.