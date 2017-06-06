Украинский теплоход отклонился от курса и оказался у берегов Крыма

Корабль 1 июня вышел из Киева так называемый горящий круиз. Он не заходил в очередной пункт круиза (порт Одессы), двинулся из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. Потом корабль взял курс на Крым, намереваясь дойти до Ростова-на-Дону. Лайнер эксплуатируется туроператором «Червона Рута», сообщает одесское издание «Думская».

Сейчас корабль находится у входа в Керченский пролив. Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко отметил, что пока «Генерал Ватутин» ничего не нарушает.

«Он, очевидно, должен был подать заявку о заходе в порт. Если он идет в Ростов, то он ее 100% подал. Керченский пролив — международная транспортная артерия. Ростов имеет статус международного порта. Так что пока все абсолютно законно», — цитирует Кравченко РБК.

В компании «Червона Рута» заявили, что не имеют отношения к теплоходу, который направляется в Ростов-на-Дону.

«У нас нет никаких юридических отношений. Мы не знаем, что происходит с теплоходом», — сказали в компании.

В пограничных управлениях ФСБ Росси по Ростовской области, а также по республике Крым сообщили, что им ничего не известно о том, что украинский теплоход пересекал границу России.