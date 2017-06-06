Тучи саранчи подбираются к Кубани

— Чтобы уничтожить очаги, нужно постоянно проводить мониторинг, чтобы своевременно их выявить. Проблема в том, что если будет залет с соседних регионов, то эффективность по борьбе уже со взрослыми особями саранчи ниже, чем с личинками, дала комментарий Людмила Казека, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю.

Под особым контролем Приморско-Ахтарский, Щербиновский, Кущевский, Калининский, Каневской, Новопокровский районы.

Напомним, нашествию саранчи подверглись наши соседи — Ставропольский край. За 6 дней от прожорливых вредителей там пострадали десять районов. В регионе пришлось объявить режим ЧС.