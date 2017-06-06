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14:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Тучи саранчи подбираются к Кубани

Тучи саранчи подбираются к Кубани с северо-востока. Очаги вредителей обнаружили в Белоглинском районе. О нашествии говорить пока преждевременно, уточняют специалисты. Пока — лишь единичные случаи. Но мониторинг ведут постоянно.

— Чтобы уничтожить очаги, нужно постоянно проводить мониторинг, чтобы своевременно их выявить. Проблема в том, что если будет залет с соседних регионов, то эффективность по борьбе уже со взрослыми особями саранчи ниже, чем с личинками, дала комментарий Людмила Казека, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю.

Под особым контролем Приморско-Ахтарский, Щербиновский, Кущевский, Калининский, Каневской, Новопокровский районы.

Напомним, нашествию саранчи подверглись наши соседи — Ставропольский край. За 6 дней от прожорливых вредителей там пострадали десять районов. В регионе пришлось объявить режим ЧС.

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