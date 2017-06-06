Летний пейзаж Исаака Левитана продан на аукционе в Лондоне за $1,1 млн
ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картина Исаака Левитана (1860−1900) «Лето» была продана на аукционе в Лондоне за 908 тыс. фунтов ($1,1 млн).
ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картина Исаака Левитана (1860−1900) «Лето» была продана на аукционе в Лондоне за 908 тыс. фунтов ($1,1 млн).
Полотно было реализовано аукционным домом Sotheby’s в рамках «Русской недели», проходящей в британской столице.
Другим примечательным лотом, который был продан, стал «Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя» кисти Ильи Репина (1844−1930). Картина, созданная мастером в Италии в 1894 году и изображающая сына художника, была продана за 765 тыс. фунтов ($990 тыс.).
Созданное в 1914 году полотно Константина Юона (1875−1985) «Ночной Кремль накануне коронации царя Михаила Федоровича» нашло нового владельца за 729 тыс. фунтов ($940 тыс.).
В настоящий момент торги картинами продолжаются, а во второй половине дня будут реализованы предметы
Помимо Sotheby’s в «Русской неделе» торгов принимают участие аукционные дома Christie’s, MacDougall’s и Bonhams.
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