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15:27 (мск), источник: ТАСС

Летний пейзаж Исаака Левитана продан на аукционе в Лондоне за $1,1 млн

ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картина Исаака Левитана (1860−1900) «Лето» была продана на аукционе в Лондоне за 908 тыс. фунтов ($1,1 млн).

Полотно было реализовано аукционным домом Sotheby’s в рамках «Русской недели», проходящей в британской столице.

Другим примечательным лотом, который был продан, стал «Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя» кисти Ильи Репина (1844−1930). Картина, созданная мастером в Италии в 1894 году и изображающая сына художника, была продана за 765 тыс. фунтов ($990 тыс.).

Созданное в 1914 году полотно Константина Юона (1875−1985) «Ночной Кремль накануне коронации царя Михаила Федоровича» нашло нового владельца за 729 тыс. фунтов ($940 тыс.).

В настоящий момент торги картинами продолжаются, а во второй половине дня будут реализованы предметы декоративно-прикладного искусства и иконы.

Помимо Sotheby’s в «Русской неделе» торгов принимают участие аукционные дома Christie’s, MacDougall’s и Bonhams.

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Освежите в памяти ваши знания о русской живописи: мы вам название картины, а вы определяете ее автора, делая выбор из двух предложенных вариантов.

Комментарии
2
А Д
23 из 25 !
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Александр Моисеев
А кто позволил распродавать достояние России? И кому пойдут деньги?
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