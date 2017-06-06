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15:49 (мск), источник: ТАСС

Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Украинский круизный лайнер река-море «Генерал Ватутин» продан новому собственнику и направляется в Россию на законных основаниях. Об этом сообщил ТАСС бывший арендатор судна круизная компания «Червона Рута».

Ранее во вторник украинские СМИ опубликовали со ссылкой на источники информацию о том, что этот лайнер якобы неожиданно изменил маршрут круиза в Черном море и направляется в Ростов-на-Дону. Эта публикация вызвала в украинской печати массовые спекуляции и подозрения в госизмене.

Президент «Червона рута» Юрий Соколов сообщил, что его компания ранее была просто чартерным фрахтователем судна «Генерал Ватутин».

«Судно принадлежало кипрской компании, — пояснил он, — нам судно никогда не принадлежало. Оно простаивало с 2013 года, а в текущем году была предпринята попытка его вновь “запустить”, дано объявление. Но из-за низкого спроса еще в апреле было решено отменить рейс (в сторону Одессы — прим. ТАСС)».

Теперь же, по словам главы «Червона рута», «владелец решил забрать судно, и оно было перепродано». «Новый собственник отправил его в Ростов-на-Дону», — сказал Соколов.

Телеканал «112. Украина» в свою очередь сообщает, что на борту судна нет никаких туристов, с которыми «Генерал Ватутин» якобы отправился в «горящий тур». «На его борту лишь 13 членов экипажа», — сообщил телеканал.

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