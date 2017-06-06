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15:46 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области зафиксирована высокая смертность из-за выбросов

Роспотребнадзор РФ представил доклад, где проанализирована связь между распространенными заболеваниями и условиями жизни в регионах за 2016 год.

Специалисты ведомства утверждают, что экологическое неблагополучие регионов связано с ростом смертности напрямую.

«В целом по Российской Федерации 5,28% и 0,27% смертности от болезней органов дыхания и злокачественных новообразований, соответственно, вероятно обусловлено негативным воздействием загрязненного атмосферного воздуха», — говорится в докладе Роспотрбенадзора.

Отмечается, что смертность из-за злокачественных заболеваний в Омской области не превышает средний уровень по России. Однако в омском регионе отмечен один из самых высоких в России уровней смертности от болезней органов дыхания.

«Наибольшие уровни зафиксированы в Республиках Тыва, Дагестан, Бурятия, Омской области, Забайкальском крае — от 82,7 до 104,5 случая на 100 тысяч населения», — говорится в докладе ведомства.

Отметим, что показатели Омской области за 2017 год, возможно, будут несколько иными. Только, за прошедшие полгода в регионе были зафиксированы выбросы хлорида водорода, аммиака и формальдегида. Главной «атмосферной бедой» весны-2017 стали выбросы этилмеркаптана, виновник которых до сих пор не найден.

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