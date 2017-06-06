Очередное свадебное фото Баян Есентаевой опубликовали в соцсетях
Казахстанский продюсер вновь интригует поклонников.
Казахстанский продюсер вновь интригует поклонников.
Продюсер Жан Муканов опубликовал еще одну свадебную фотографию казахстанского продюсера и телеведущей Баян Есентаевой.
Как стало известно из публикации в Instagram снимок появится на обложке тематического журнала.
«Первый выпуск свадебного журнала Wedding four seasons! Вторая обложка. Уже через три дня, во всех Центрах свадебной индустрии», — подписано фото.