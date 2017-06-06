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15:52 (мск), источник: Nur.kz

Очередное свадебное фото Баян Есентаевой опубликовали в соцсетях

Казахстанский продюсер вновь интригует поклонников.

Источник: Nur.kz

Продюсер Жан Муканов опубликовал еще одну свадебную фотографию казахстанского продюсера и телеведущей Баян Есентаевой.

Как стало известно из публикации в Instagram снимок появится на обложке тематического журнала.

«Первый выпуск свадебного журнала Wedding four seasons! Вторая обложка. Уже через три дня, во всех Центрах свадебной индустрии», — подписано фото.

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