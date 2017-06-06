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15:54 (мск), источник: НТА-Приволжье

Демонтаж конструкций на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде завершён

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента строительства Юрия Щеголева, работы по демонтажу железобетонных конструкций, установленных ООО «Трейд Парк» на Нижне-Волжской набережной, выполнены в срок.

«Сейчас там остался только мелкий мусор, который уберут в ближайшее время. В целом, исходные позиции для комплексного благоустройства Нижне-Волжской набережной подготовлены», — заверил Юрий Щеголев.

Всего с площадки было вывезено более 1 тыс. кубометров строительных отходов. Как публиковалось ранее, отходы демонтажа вывозились на полигон под Дзержинском.

Чиновник также заявил, что в настоящее время идёт сбор заявок на конкурс по выбору подрядной организации, которая будет заниматься благоустройством набережной. В частности, до 8 июня на электронной площадке принимаются заявки, 13 июня планируется проведение отбора. «Если все процедуры завершатся успешно, то до конца июня мы должны заключить контракт с победителем», — уточнил директор департамента строительства.

«Единый архитектурный стиль набережной будет дополнен некоторыми нюансами, которые диктует историческое здание Речного вокзала. Обновленная набережная будет иметь зоны для тихого и активного отдыха, смотровые площадки и места для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, террасы, велодорожки, роллердром», — отметил Юрий Щеголев.

Ранее сообщалось, что аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по комплексному благоустройству Нижне-Волжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный назначен на 5 июня. На эти цели выделено 407,9 млн рублей. Срок окончания работ — май 2018 года.

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