Демонтаж конструкций на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде завершён

«Сейчас там остался только мелкий мусор, который уберут в ближайшее время. В целом, исходные позиции для комплексного благоустройства Нижне-Волжской набережной подготовлены», — заверил Юрий Щеголев.

Всего с площадки было вывезено более 1 тыс. кубометров строительных отходов. Как публиковалось ранее, отходы демонтажа вывозились на полигон под Дзержинском.

Чиновник также заявил, что в настоящее время идёт сбор заявок на конкурс по выбору подрядной организации, которая будет заниматься благоустройством набережной. В частности, до 8 июня на электронной площадке принимаются заявки, 13 июня планируется проведение отбора. «Если все процедуры завершатся успешно, то до конца июня мы должны заключить контракт с победителем», — уточнил директор департамента строительства.

«Единый архитектурный стиль набережной будет дополнен некоторыми нюансами, которые диктует историческое здание Речного вокзала. Обновленная набережная будет иметь зоны для тихого и активного отдыха, смотровые площадки и места для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, террасы, велодорожки, роллердром», — отметил Юрий Щеголев.