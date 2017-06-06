В Ростовской области открылась «IT-фабрика компьютерных гениев»

Его участниками могут стать молодые люди в возрасте 14−20 лет. Они проведут неделю в оздоровительном комплексе в природоохранной зоне на берегу Дона. Ежедневно с ними опытные педагоги будут проводить групповые занятия направлений: Java, Web или робототехнике. Также предусмотрены спортивно-развлекательная программа и игры на открытом воздухе.

«Мы ставим задачу найти здесь единомышленников, которые помогут нам в противодействии суицидальной направленности в социальных сетях. Все ребята здесь активные, отрасль им интересна, поэтому мы решили предложить в каждом из потоков создать команды и реализовать конкретный программный продукт. Лучшие разработки через три месяца смогут побороться за победу в конкурсе региональных IT-проектов», — отметил региональный министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин.