Гости Московского планетария смогут выиграть настоящий метеорит в День астероида

Гости Московского планетария смогут выиграть настоящие метеориты во время празднования Международного дня астероида, который отмечается 30 июня. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили на сайте центра.

«Горожане и гости столицы смогут посетить специальное мероприятие с розыгрышем метеоритов, коллекционных марок, участием ученых и показом премьерного полнокупольного фильма “Столкновения”», — говорится в сообщении.

Также в планетарии пройдет экскурсия по музею Урании, названному в честь музы астрономии. В нем представлена огромная коллекция метеоритов, включая метеорит Сеймчан, весом 1,5 тонны.

Перед собравшимися с лекцией выступит научный руководитель Института астрономии РАН Бориса Шустова, который расскажет о последних исследованиях в области предотвращения астероидно-кометной опасности.

Если позволит погода, праздник завершится вечерними наблюдениями звездного неба. Кроме того, в телескопы можно будет рассмотреть лунные кратеры, а также кольца Сатурна и Юпитера.

Международный день астероида учрежден в 2016 году Генеральной Ассамблей ООН. Астрономический праздник приходится на годовщину Тунгусского феномена, произошедшего 30 июня 1908 года над Сибирью.