Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Стало известно о количестве погибших из-за взрыва под Киевом
Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
17:38 (мск), источник: Мослента

Гости Московского планетария смогут выиграть настоящий метеорит в День астероида

Праздник отметят 30 июня — в годовщину Тунгусского феномена.

Источник: Reuters

Гости Московского планетария смогут выиграть настоящие метеориты во время празднования Международного дня астероида, который отмечается 30 июня. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили на сайте центра.

«Горожане и гости столицы смогут посетить специальное мероприятие с розыгрышем метеоритов, коллекционных марок, участием ученых и показом премьерного полнокупольного фильма “Столкновения”», — говорится в сообщении.

Также в планетарии пройдет экскурсия по музею Урании, названному в честь музы астрономии. В нем представлена огромная коллекция метеоритов, включая метеорит Сеймчан, весом 1,5 тонны.

Перед собравшимися с лекцией выступит научный руководитель Института астрономии РАН Бориса Шустова, который расскажет о последних исследованиях в области предотвращения астероидно-кометной опасности.

Если позволит погода, праздник завершится вечерними наблюдениями звездного неба. Кроме того, в телескопы можно будет рассмотреть лунные кратеры, а также кольца Сатурна и Юпитера.

Международный день астероида учрежден в 2016 году Генеральной Ассамблей ООН. Астрономический праздник приходится на годовщину Тунгусского феномена, произошедшего 30 июня 1908 года над Сибирью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
Путин предложил ввести клятву для вступающих в гражданство РФ
Лавров пообещал ввести визы с Украиной в качестве ответной меры
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
«Лето» Левитана продали на аукционе в Лондоне за $1,1 млн
Спорт
Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо и плохо Подводим итоги матча России с Венгрией, выделяя по пять положительных и отрицательных моментов
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь