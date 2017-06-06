СМИ рассказали о фотографе, который снимает диких животных в городах Европы

Лисицы, барсуки, олени, жабы, белки, цапли — все, кто приходит в людские «муравейники» становятся моделями Сэма, сообщает Bored Panda.
Хобсон специально сосредоточился только на этой тематике — городские дикие животные. Он говорит, что чем больше снимаешь в одном направлении, тем больше узнаешь о своих объектах, а это, в свою очередь, помогает менять угол зрения на привычные вещи.
«Я просто сижу ночь за ночью и жду, пока не сольюсь с окружающей средой. Тогда любопытные животные сами приближаются ко мне, чтобы узнать, кто же я такой», — рассказывает Хобсон.
Этот фотограф как диснеевская принцесса для диких животных.
Некоторые «гости города» уже узнают человека с камерой и не считают его угрозой.