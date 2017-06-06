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19:29 (мск), источник: Моя Планета

СМИ рассказали о фотографе, который снимает диких животных в городах Европы

Фотограф Сэм Хобсон занимается съемкой диких животных, как и многие фотографы. Но его ремесло имеет отличительную черту: диких зверей Сэм находит в крупных европейских городах.

Лисицы, барсуки, олени, жабы, белки, цапли — все, кто приходит в людские «муравейники» становятся моделями Сэма, сообщает Bored Panda.

Хобсон специально сосредоточился только на этой тематике — городские дикие животные. Он говорит, что чем больше снимаешь в одном направлении, тем больше узнаешь о своих объектах, а это, в свою очередь, помогает менять угол зрения на привычные вещи.

«Я просто сижу ночь за ночью и жду, пока не сольюсь с окружающей средой. Тогда любопытные животные сами приближаются ко мне, чтобы узнать, кто же я такой», — рассказывает Хобсон.

Этот фотограф как диснеевская принцесса для диких животных.

Некоторые «гости города» уже узнают человека с камерой и не считают его угрозой.

Комментарии
1
Александр Моисеев
Мастер!
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