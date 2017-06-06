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19:22 (мск), источник: Моя Планета

Определен вред от долгого сна в выходные дни

Решили спать в выходные до упора? Так называемый социальный джетлаг, то есть пробуждение в разное время, повышает риск возникновения заболеваний сердца, выяснили медики из Аризонского университета в Тусоне.

Источник: Workandapix/CCO

Ученые даже смогли оценить риск в процентах — каждый дополнительный час сна повышает ваши шансы на сердечные заболевания на 11%. Новое исследование основывалось в том числе на данных из предыдущих, когда эксперты называли губительными для сердца различные типы сна в выходные и в течение рабочих будней.

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Результаты, полученные аризонскими специалистами, также подтвердили, что изменение режима сна в будни и выходные негативно влияет на настроение и бодрость.

Чтобы это выяснить, медики опросили 984 добровольца в возрасте от 22 до 60 лет, которые заполнили специальную «анкету сна», содержавшую вопросы о том, в какое время респондент обычно засыпает, в какое — просыпается и сколько в среднем часов посвящает сну.

Затем ученые рассчитали «социальный джетлаг» для каждого добровольца, после чего провели медицинский осмотр каждого участника исследования, учитывая жалобы на сонливость, усталость, бессонницу и отсутствие или наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что результаты практически сошлись с выводами исследования 2015 года, проведенного в Университете Питтсбурга, где в фокусе находилась группа добровольцев от 30 до 54 лет.

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Тогда выяснилось, что люди с самым большим сдвигом в режиме сна между рабочими днями и выходными чаще испытывают проблемы со здоровьем. Они также имели низкий уровень «хорошего холестерина», который предотвращает повреждение кровеносных сосудов.

К сожалению, окончательных доказательств того, что «социальный джетлаг» сопровождается стрессом и, таким образом, вызывает диабет и заболевания сердца, получить не удалось. Однако медики не намерены останавливаться и продолжат дальнейшее изучение проблем сна, передает The Daily Mail.

Пока что эксперты сходятся в одном: регулярность сна, помимо продолжительности, играет значительную роль в нашем здоровье. Поэтому важно соблюдать режим сна — это станет простым профилактическим способом лечения сердечных заболеваний и поможет избежать многих других болезней в будущем.

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