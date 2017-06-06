Определен вред от долгого сна в выходные дни

Ученые даже смогли оценить риск в процентах — каждый дополнительный час сна повышает ваши шансы на сердечные заболевания на 11%. Новое исследование основывалось в том числе на данных из предыдущих, когда эксперты называли губительными для сердца различные типы сна в выходные и в течение рабочих будней.

Результаты, полученные аризонскими специалистами, также подтвердили, что изменение режима сна в будни и выходные негативно влияет на настроение и бодрость.

Чтобы это выяснить, медики опросили 984 добровольца в возрасте от 22 до 60 лет, которые заполнили специальную «анкету сна», содержавшую вопросы о том, в какое время респондент обычно засыпает, в какое — просыпается и сколько в среднем часов посвящает сну.

Затем ученые рассчитали «социальный джетлаг» для каждого добровольца, после чего провели медицинский осмотр каждого участника исследования, учитывая жалобы на сонливость, усталость, бессонницу и отсутствие или наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что результаты практически сошлись с выводами исследования 2015 года, проведенного в Университете Питтсбурга, где в фокусе находилась группа добровольцев от 30 до 54 лет.