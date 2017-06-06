В семилукском селе открылась первая в области школа звонарей

Первая в области школа звонарей открылась в Троицком храме поселка Латная в воскресенье, 4 июня. На открытие собрались более 500 человек, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» настоятель местного храма отец Константин Кривонос.

Искусству колокольного звона будут обучаться 20 учеников. Половина из них — латненцы, другая половина — ученики из сел Девица и Ендовище, Семилук и Воронежа. По словам отца Константина Кривоноса, желающих было гораздо больше. Учеников поделили. Первая группа окончит обучение через полтора месяца. Затем начнет обучение вторая группа. В 2017 году запланированы только два потока. Курсы звонарей станут ежегодными, если будет спрос.

Преподавать в школе будут два звонаря и педагог из Воронежа. Сестра милосердия Свято-Елизаветинского сестричества при Троицком храме Анна Никитина решила тоже выучиться на профессионального звонаря. По словам Анны Никитиной, колокольный звон — искусство, которое завораживает.

Всего в школе две мобильные переносные звонницы: взрослая и детская. Средства для их приобретения — 260 тыс. рублей — выделили в рамках выигранного гранта за победу в международном конкурсе «Православная инициатива 2016−2017».