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18:25 (мск), источник: Tengrinews

Самый высокий аттракцион в Казахстане откроют ко Дню столицы

Колесо обозрения в Астане станет самым высоким аттракционом в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиапортал акимата столицы.

Источник: Tengrinews

Колесо обозрения в Астане станет самым высоким аттракционом в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиапортал акимата столицы.

Высота объекта составляет 65 метров, что сопоставимо с размерами 22-этажного здания. Высота алматинского колеса составляет 60 метров.

Самым высоким в странах бывшего СССР считается колесо обозрения в Москве, достигающее 73 метров.

36 кабин нового столичного аттракциона оснащены системами кондиционирования и отопления, что позволяет эксплуатировать его в любое время года. При строительстве объекта учитывались сложные климатические условия Астаны.

«Колесо обозрения установлено по розе ветров на специальных четырех опорах и способно выдержать шквальный ветер Астаны. Покататься на аттракционе можно будет и зимой, но при температуре, не превышающей 15 градусов ниже нуля и при ветре до 20 метров в секунду», — сообщили представители компании-застройщика.

Отмечается, что строительные работы вблизи объекта находятся на завершающей стадии.

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