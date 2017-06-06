Памятник Пушкину был открыт в Копенгагене в день рождения поэта

«Существует давняя история связей между знаменитым датским сказочником и писателем Хансом Кристианом Андерсеном и нашим великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, — отметил Маркарян. — Они были современниками, но не были знакомы лично, тем не менее, Андерсену по его запросу была направлена рабочая тетрадь Пушкина, в которой от руки были записаны два его стихотворения. Обложка этой тетради в 1939 году была обнаружена в архивах Андерсена, хранившихся в Королевской библиотеке. Поэтому мы и приняли решение установить памятник именно здесь».

Как сообщает Россотрудничество, число памятников Пушкину в мире растет — только за последние годы бюсты поэта появились Египте, Индии, Непале и Швейцарии.