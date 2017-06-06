В Усть-Каменогорске полицейский остановил движение, чтобы помочь утятам
Дорожный полицейский в
Дорожный полицейский в
Утиный выводок появился на оживлённой улице неожиданно. Находившийся поблизости постовой не растерялся и подал знак машинам остановиться, пишет
Неравнодушные горожане также помогли утятам преодолеть высокий бордюр, перенеся птенцов на тротуар. Дальше они уже самостоятельно отправились за
Вынужденные простоять в ожидании водители с пониманием отнеслись к неординарной ситуации на дороге и терпеливо ждали, пока утиная семья преодолеет дистанцию. Всё это время люди сохраняли тишину и не сигналили, чтобы не напугать птиц. Лишь после успешного завершения необычного «представления» толпа горожан, наблюдавшая за происходящим, поблагодарила полицейского, организовавшего уткам беспрепятственный переход дороги.
Откуда взялись утки в центре города, так и осталось загадкой. Горожане не исключают, что птицы направлялись на протоку Иртыша — это ближайший к месту события водоём.
А в Павлодаре сегодня волонтёры помогли слезть с дерева коту, который провёл там шесть суток. Они наняли автовышку и натянули внизу простыни на случай, если кот сам спрыгнет с верхушки дерева. Подготовка к спасению беглеца заняла полтора часа. Ещё минут пять потребовалось, чтобы оторвать от дерева кота, мёртвой хваткой вцепившегося в ствол.