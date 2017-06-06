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18:52 (мск), источник: Informburo.kz

В Усть-Каменогорске полицейский остановил движение, чтобы помочь утятам

Дорожный полицейский в Усть-Каменогорске помог утке с утятами перейти улицу. Для этого пришлось остановить движение.

Источник: Informburo.kz

Утиный выводок появился на оживлённой улице неожиданно. Находившийся поблизости постовой не растерялся и подал знак машинам остановиться, пишет YK-avto.kz. После этого утята во главе с уткой не спеша засеменили на противоположную сторону улицы. На помощь полицейскому пришли очевидцы, подгоняя выводок нерасторопных птиц.

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Неравнодушные горожане также помогли утятам преодолеть высокий бордюр, перенеся птенцов на тротуар. Дальше они уже самостоятельно отправились за мамой-уткой.

Вынужденные простоять в ожидании водители с пониманием отнеслись к неординарной ситуации на дороге и терпеливо ждали, пока утиная семья преодолеет дистанцию. Всё это время люди сохраняли тишину и не сигналили, чтобы не напугать птиц. Лишь после успешного завершения необычного «представления» толпа горожан, наблюдавшая за происходящим, поблагодарила полицейского, организовавшего уткам беспрепятственный переход дороги.

Откуда взялись утки в центре города, так и осталось загадкой. Горожане не исключают, что птицы направлялись на протоку Иртыша — это ближайший к месту события водоём.

А в Павлодаре сегодня волонтёры помогли слезть с дерева коту, который провёл там шесть суток. Они наняли автовышку и натянули внизу простыни на случай, если кот сам спрыгнет с верхушки дерева. Подготовка к спасению беглеца заняла полтора часа. Ещё минут пять потребовалось, чтобы оторвать от дерева кота, мёртвой хваткой вцепившегося в ствол.

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