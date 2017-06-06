В Актобе почтили память погибших при теракте военнослужащих

Пятого июня 2016 года группа террористов сначала напала на оружейные магазины в Актобе, а затем протаранила на автобусе ворота войсковой части и въехала на территорию военного объекта. Целью нападавших был захват оружия и боеприпасов.

Благодаря отпору военнослужащих в ходе завязавшегося боя, удалось отразить нападение и не допустить захвата оружия. В ходе перестрелки погибли майор Даниэль Майлыбаев, военнослужащий контрактной службы сержант Берикжан Калиев и военнослужащий срочной службы рядовой Досбол Сапар.

«Я горжусь своим сыном, — говорит мать погибшего контрактника Берика Калиева, Гульжан Ерепова. — Он был военным и свою сохранил офицерскую честь до последних минут жизни. Погиб как герой. Это страшное событие принесло в наш дом горе, но мы продолжаем жить. У Берика подрастают дети. Я знаю одно — я вырастила достойного гражданина своей Родины».

Кроме того, огнестрельные и ножевые ранения получили два военнослужащих контрактной службы и четверо «срочников».

Погибшие и раненые военнослужащие были награждены государственными наградами.