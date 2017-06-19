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14:36 (мск), источник: N + 1

Ленивые листоеды. Чем необычны самые медлительные млекопитающие Центральной и Южной Америки

В тропических лесах Южной и Центральной Америки живут ленивцы — звери размером с большую кошку, которые полностью оправдывают свое название. Они медленно «ползают» по деревьям, а их вымершие родичи, мегатерии, достигавшие размеров слона, так же медленно передвигались по земле.

Источник: Reuters
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Когда ленивцы были большими

Ленивцы относятся к подотряду Folivora, по-латыни — листоеды. Они действительно питаются листьями и древесными побегами, и такая низкокалорийная диета определила их «ленивый» образ жизни и необходимость экономить энергию. У ленивцев низкая скорость обмена веществ и сравнительно невысокая температура тела.

Мышц у них гораздо меньше, чем у других животных того же размера, поэтому ленивцы медлительны и двигаются только в случае необходимости. Чтобы достать до корма, им зачастую и не надо никуда ползти: у ленивца длинные лапы, которыми он дотягивается до соседних листьев. Внутренние процессы у зверьков тоже «ленивые» — медленное кровообращение и редкое дыхание, а пищеварительный процесс может длиться до месяца.

Sloth!


Ленивцы отлично приспособились к жизни на деревьях. Так как они висят на ветках спиной вниз, шерсть у них растет «неправильно», в направлении от брюха к спине, так что «макушка» и «пробор» находятся на брюхе. Так зверек лучше защищен от ливней: вода, стекая сверху вниз, практически не проникает под шерсть.

Внутренние органы тоже приспособились к перевернутому положению — печень сдвинута к спине и находится под желудком. Так большой и тяжелый орган не давит ни на органы пищеварения, ни на сердце и легкие. Бóльшую часть жизни ленивцы проводят на дереве, зацепившись за ветки мощными изогнутыми когтями. В таком положении они и спят, и едят. «Обработав» листья одного дерева, они ищут следующее.

Sloth

В медлительности ленивцев есть и плюс — неподвижность хорошо защищает их от хищников: ягуаров, оцелотов и ястребов-гарпий. К тому же ленивцы обзавелись камуфляжем: у них в шерсти живут микроскопические водоросли, придающие ей зеленоватый оттенок, так что животные практически сливаются с листвой.

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Помимо защиты, водоросли служат питательной добавкой к скудной диете ленивцев — в отличие от листьев, они легко перевариваются и в них много питательных веществ. Кроме водорослей ленивцы возят на себе множество насекомых, в том числе других симбионтов — бабочек-огневок из рода Cryptoses, которые обеспечивают «защитные» водоросли ленивцев дополнительными питательными веществами.

Если на деревьях зверьки чувствуют себя уверенно, то на земле они почти беспомощны. Лапы ленивцев не приспособлены для ходьбы, так что они вынуждены передвигаться по земле ползком, цепляясь лапами за траву и подтягиваясь.

Поэтому с деревьев ленивцы стараются спускаться как можно реже, только в поисках корма или пары, а также, раз в несколько дней, — чтобы помочиться и опорожнить кишечник. Это связано с тем, что мочевой пузырь у ленивцев может вмещать до литра жидкости и растягиваться до диафрагмы. Зачем им спускаться на землю ради гигиенических процедур, не совсем понятно. Возможно, чтобы обеспечить своим симбионтам — бабочкам-огневкам — подходящую среду для размножения. Самки огневок откладывают яйца в фекалии ленивцев, и личинки развиваются в этой питательной среде. После превращения в бабочку огневки летят на поиски ленивца и пары в его шерсти.

Sloth

Удивительно, но медлительные ленивцы отлично плавают — они могут переплывать реки, а доисторические родичи ленивцев, мегатерии, доплыли из Центральной Америки аж до Антильских островов (которые находятся на расстоянии от 77 до 200 километров от материка).

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В настоящее время на планете обитают два семейства ленивцев — двухпалые (Megalonychidae) и трехпалые (Bradypodidae) ленивцы. На самом деле на ногах и у тех и у других по три пальца, а вот на руках у двухпалых ленивцев два пальца, а у трехпалых — три.

Но еще 10−12 тысяч лет назад в обеих Америках обитали гигантские ленивцы, которые, как и современные, питались листьями, но жили на земле. Самые крупные из них, мегатерии и эремотерии, были размером со слона. Их рост достигал шести метров, а весили они 3−4 тонны.

Гигантские ленивцы объедали деревья, становясь на задние лапы и опираясь на хвост. В Северной Америке обитали более мелкие, трехметровые ленивцы — мегалониксы.

Baby sloth

О причинах вымирания гигантских ленивцев ученые спорят до сих пор. По одной версии, их истребили люди, которые появились на территории Америки незадолго до их исчезновения. Огромные медлительные звери были относительно легкой добычей, к тому же гипотеза подтверждается тем, что на Антильских островах ленивцы вымерли гораздо позже, чем на материке (около пяти тысяч лет назад), уже после появления там людей. Другие исследователи считают, что свою роль сыграло изменение климата — исчезновение мест обитания ленивцев вкупе с охотой привело к их вымиранию. .
Екатерина Русакова

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