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08:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лисках открыли городскую площадку для скейтбординга

На ее строительство из муниципального бюджета выделили 1,2 млн рублей.

Площадку для скейтбординга открыли в лискинском городском парке в понедельник, 5 июня. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила директор парка Ирина Васильченко.

Бесплатный спортивный аттракцион расположился у административного здания парка. На площади в 300 кв. м разместили шесть спортивных модулей. Все они имеют паспорта безопасности и сертификаты качества. Фигуры спортивного объекта заказывали в Москве.

— В Лисках много молодежи увлекается экстремальными видами спорта, но специализированного места для их хобби в городе просто не было. Администрация города решила сделать всем такой подарок, — сообщила Ирина Васильченко.

Площадка сразу стала пользоваться популярностью, причем приходят сюда не только скейтбордисты. В числе первых посетителей оказались и роллеры 7-летний Максим и 9-летний Артем Помыкины, они пришли вместе с матерью Светланой и младшим братом Матвеем.

— Хорошую площадку построили, теперь есть где детворе покататься. Так что на летних каникулах проблем с времяпрепровождением не возникнет, — рассказала Светлана.

Студент лискинского аграрно-технологического техникума Антон Чибисов, пришел опробовать площадку со своим скейтбордом.

— Всего полгода занимаюсь этим спортом. Рад, что для моего увлечения теперь есть такая обустроенная площадка, — отметил Антон Чибисов.

На площадке установлена камера видеонаблюдения. Также поставят баннер со списком правил пользования площадкой. На строительство площадки для скейтбординга из муниципального бюджета выделили 1,2 млн рублей.

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