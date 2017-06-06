В Санкт-Петербурге состоится Фестиваль цветов
Крупнейшее в России цветочное мероприятие пройдет 12-го июня.
Крупнейшее в России цветочное мероприятие пройдет 12-го июня.
В День России в Петербурге пройдет очередной Фестиваль цветов, сообщают в Смольном.
Ароматный праздник состоится уже в 6-ой раз. В этом году оно будет посвящено «Экологии» и «Блистательному Санкт-Петербургу».
Фестиваль начнется с «Парада цветов» по Невскому проспекту. А на Дворцовой площади ведущие флористы мира представят цветочные наряды и аксессуары.
В этом году в событии примут участие гости не только из России, но и из Армении, Белоруссии, Голландии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии.
«Дворцовая площадь буквально утонет в цветах, — обещают организаторы. — Горожане и гости города смогут сфотографироваться среди этой неземной красоты».
Параллельно в Александровском саду будет идти конкурс клумб районных
По словам экспертов, борьба за
Расписание мероприятий фестиваля можно посмотреть на сайте администрации города.