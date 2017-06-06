Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Светская хроника: модница Шелягова пришла на мероприятие в одеяле
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
«Никаких шансов»: эксперты предрекают будущее нового самолета РФ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
9Теракт в Манчестере
18:23 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге состоится Фестиваль цветов

Крупнейшее в России цветочное мероприятие пройдет 12-го июня.

Источник: AP 2017

В День России в Петербурге пройдет очередной Фестиваль цветов, сообщают в Смольном.

Ароматный праздник состоится уже в 6-ой раз. В этом году оно будет посвящено «Экологии» и «Блистательному Санкт-Петербургу».

Фестиваль начнется с «Парада цветов» по Невскому проспекту. А на Дворцовой площади ведущие флористы мира представят цветочные наряды и аксессуары.

В этом году в событии примут участие гости не только из России, но и из Армении, Белоруссии, Голландии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии.

«Дворцовая площадь буквально утонет в цветах, — обещают организаторы. — Горожане и гости города смогут сфотографироваться среди этой неземной красоты».

Параллельно в Александровском саду будет идти конкурс клумб районных садово-парковых хозяйств.

По словам экспертов, борьба за гран-при фестиваля развернется между флористами России, Польши и Голландии.

Расписание мероприятий фестиваля можно посмотреть на сайте администрации города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СМИ: В Питере разыскивают маньяка, вырезающего глаза жертвам
Путин предложил ввести клятву для вступающих в гражданство РФ
Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на введение Украиной виз
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
Полиция Парижа обезвредила мужчину с молотком у собора Нотр-Дам
«Лето» Левитана продали на аукционе в Лондоне за $1,1 млн
Спорт
Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо и плохо Подводим итоги матча России с Венгрией, выделяя по пять положительных и отрицательных моментов
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Власти не поддержали идею реновации хрущевок в регионах
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь