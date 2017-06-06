В Санкт-Петербурге состоится Фестиваль цветов

В День России в Петербурге пройдет очередной Фестиваль цветов, сообщают в Смольном.

Ароматный праздник состоится уже в 6-ой раз. В этом году оно будет посвящено «Экологии» и «Блистательному Санкт-Петербургу».

Фестиваль начнется с «Парада цветов» по Невскому проспекту. А на Дворцовой площади ведущие флористы мира представят цветочные наряды и аксессуары.

В этом году в событии примут участие гости не только из России, но и из Армении, Белоруссии, Голландии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии.

«Дворцовая площадь буквально утонет в цветах, — обещают организаторы. — Горожане и гости города смогут сфотографироваться среди этой неземной красоты».

Параллельно в Александровском саду будет идти конкурс клумб районных садово-парковых хозяйств.

По словам экспертов, борьба за гран-при фестиваля развернется между флористами России, Польши и Голландии.

Расписание мероприятий фестиваля можно посмотреть на сайте администрации города.