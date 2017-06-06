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19:00 (мск), источник: Newtimes.kz

Максат Усенов покинул Казахстан при огромной налоговой задолженности

Максат Усенов покинул Казахстан при налоговой задолженности свыше 100 тыс тенге, передает «Караван».

Источник: Newtimes.kz

Проверяя задолженности Максата Усенова на официальном ресурсе «Комитета государственных доходов», выяснилось, что его задолженность на данный момент составляет 167 173 тенге 29 тиын.

Интересен тот факт, что при таких задолженностях по налогам его вообще не должны были выпустить из страны.

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Согласно 33 статье закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»: «При неисполнении физическим лицом, руководителем юридического лица, являющегося должником требований на сумму более 20 МРП, содержащихся в исполнительном документе, а также при неисполнении более трех месяцев исполнительных документов о взыскании периодических платежей судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан, вынести постановление о временном ограничении на выезд указанных лиц из Республики Казахстан».

Долг Усенова в четыре раза превышает минимальный порог в 20 МРП, по которому любой гражданин РК считается невыездным. Как Максат Усенов попал в самолет остается неизвестным.

Буквально недавно скандально известный Максат Усенов вновь напомнил о себе. 4 июня полиция Бангкока задержала Максата Усенова за дебош в самолете. Как рассказал летевший с ним одним рейсом в Бангкок казахстанец, Усенов нарушал правила поведения в самолете, в результате чего был задержан полицией.

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