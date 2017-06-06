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18:39 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге прошла благотворительная акция «Белый цветок»

1 июня, в Международный день защиты детей, в Петербурге прошла общегородская благотворительная акция Санкт-Петербургского детского хосписа «Белый цветок». Цель акции — привлечь внимание общества к проблемам детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Источник: Reuters

В преддверии акции в школах были проведены уроки доброты, на которых ребята говорили о том, что такое помощь, участие и милосердие, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского детского хосписа. Для того чтобы помочь сверстникам с тяжелыми заболеваниями, петербургские школьники своими руками изготавливали белые цветы.

Основатель и руководитель детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко вместе с волонтерами раздавал цветы горожанам.

«Белый цветок», традиционная акция детского хосписа, стала настоящей визитной карточкой Санкт-Петербурга, сравнимой по узнаваемости, к примеру, с «Алыми парусами». Это общегородской праздник благотворительности, в котором с каждым годом участвует все больше и больше людей, — отметил основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

Свою поддержку акции «Белый цветок» выразил Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий князь Георгий Михайлович, который в это время находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге.

«День “Белого цветка” впервые прошел в 1911 году по инициативе государя императора Николая II и его супруги государыни императрицы Александры Федоровны. В нем приняли участие сотни тысяч людей, собранные средства были направлены на лечение больных туберкулезом. Я рад, что традиция, заложенная моими предками, получила продолжение в современной России», — рассказал Великий князь.

Акция «Белый цветок» проводится Санкт-Петербургским детским хосписом на протяжении 10 лет. С 2012 года мероприятие проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга. В 2016 году в рамках акции «Белый цветок» автономная некоммерческая организация «Детский хоспис» собрала 912 тысяч рублей, на которые для пациентов с тяжелыми заболеваниями были приобретены медицинское оборудование и лекарственные препараты.

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