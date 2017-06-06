В Петербурге прошла благотворительная акция «Белый цветок»
1 июня, в Международный день защиты детей, в Петербурге прошла общегородская благотворительная акция
1 июня, в Международный день защиты детей, в Петербурге прошла общегородская благотворительная акция
В преддверии акции в школах были проведены уроки доброты, на которых ребята говорили о том, что такое помощь, участие и милосердие, сообщает
Основатель и руководитель детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко вместе с волонтерами раздавал цветы горожанам.
«Белый цветок», традиционная акция детского хосписа, стала настоящей визитной карточкой
Свою поддержку акции «Белый цветок» выразил Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий князь Георгий Михайлович, который в это время находится с рабочим визитом в
«День “Белого цветка” впервые прошел в 1911 году по инициативе государя императора Николая II и его супруги государыни императрицы Александры Федоровны. В нем приняли участие сотни тысяч людей, собранные средства были направлены на лечение больных туберкулезом. Я рад, что традиция, заложенная моими предками, получила продолжение в современной России», — рассказал Великий князь.
Акция «Белый цветок» проводится