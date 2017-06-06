В Петербурге прошла благотворительная акция «Белый цветок»

В преддверии акции в школах были проведены уроки доброты, на которых ребята говорили о том, что такое помощь, участие и милосердие, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского детского хосписа. Для того чтобы помочь сверстникам с тяжелыми заболеваниями, петербургские школьники своими руками изготавливали белые цветы.

Основатель и руководитель детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко вместе с волонтерами раздавал цветы горожанам.

«Белый цветок», традиционная акция детского хосписа, стала настоящей визитной карточкой Санкт-Петербурга, сравнимой по узнаваемости, к примеру, с «Алыми парусами». Это общегородской праздник благотворительности, в котором с каждым годом участвует все больше и больше людей, — отметил основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

Свою поддержку акции «Белый цветок» выразил Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий князь Георгий Михайлович, который в это время находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге.

«День “Белого цветка” впервые прошел в 1911 году по инициативе государя императора Николая II и его супруги государыни императрицы Александры Федоровны. В нем приняли участие сотни тысяч людей, собранные средства были направлены на лечение больных туберкулезом. Я рад, что традиция, заложенная моими предками, получила продолжение в современной России», — рассказал Великий князь.