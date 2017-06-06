Вороны оказались злопамятными птицами

В ходе эксперимента воронам предлагали «торговать» с партнером-человеком: тот давал кусок сыра в обмен на корку хлеба, которая была у птицы. При этом некоторые люди честно исполняли сделку, а другие мошенничали — забирали себе и сыр, и хлеб.

Спустя месяц эксперимент был повторен, и оказалось, что вороны избегали вести подобный «бизнес» с обманщикам, передает Science.

Это говорит о том, что вороны могут не только различать «справедливых» и «несправедливых» людей, но и сохраняют эту способность как минимум на месяц, пишут исследователи.

Вороны ведут сложную социальную жизнь, связанную с дружбой и соперничеством. Их способность распознавать нечестных людей даже после одной встречи может помочь объяснить, как развивались взаимоотношения между разными особями этого вида птиц. Для людей, однако, мораль этой истории проста: будьте честны с воронами.