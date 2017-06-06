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19:32 (мск), источник: Моя Планета

Вороны оказались злопамятными птицами

Вороны известны своим умом и сообразительностью. Теперь выяснилось, что они еще и хорошо запоминают, когда их обижают или обманывают, сообщают ученые из университета Лунда (Швеция).

Источник: 1447441/CCO

В ходе эксперимента воронам предлагали «торговать» с партнером-человеком: тот давал кусок сыра в обмен на корку хлеба, которая была у птицы. При этом некоторые люди честно исполняли сделку, а другие мошенничали — забирали себе и сыр, и хлеб.

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Спустя месяц эксперимент был повторен, и оказалось, что вороны избегали вести подобный «бизнес» с обманщикам, передает Science.

Это говорит о том, что вороны могут не только различать «справедливых» и «несправедливых» людей, но и сохраняют эту способность как минимум на месяц, пишут исследователи.

Вороны ведут сложную социальную жизнь, связанную с дружбой и соперничеством. Их способность распознавать нечестных людей даже после одной встречи может помочь объяснить, как развивались взаимоотношения между разными особями этого вида птиц. Для людей, однако, мораль этой истории проста: будьте честны с воронами.

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