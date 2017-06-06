Ученые выяснили, какой хлеб полезнее — белый или черный

«Это открытие интересно не только потому, что оно потенциально является очень важным для здоровья населения, но и потому, что оно поставило нас перед фактом — люди могут реагировать совершенно по-разному на одну и ту же пищу. До настоящего времени диетическая ценность продуктов считалась одинаковой для всех людей. Как показывает практика, диеты на базе этого подхода всегда с треском проваливаются», — заявил Эран Элинав (Eran Elinav) из института Вейцманна в Реховоте (Израиль).

В последние годы в СМИ часто появляются заявления диетологов о том, что белый хлеб является в целом вредным продуктом для здоровья человека, так как он содержит в себе много углеводов, мало клетчатки и в целом способствует развитию диабета и ожирения. Черный хлеб и хлеб на основе отрубей, напротив, считается полезным, так как он содержит в себе много микроэлементов, растительных волокон и других нутриентов.

Элинав и его коллеги решили проверить, так ли это на самом деле, собрав группу из двух десятков добровольцев, половина которых согласилась питаться практически одним черным хлебом ради науки на протяжении двух недель, а остальные — белым хлебом. И в том и в другом случае примерно четверть калорий приходилась на хлеб, а остальную часть диеты составляли обычные продукты. Через месяц группы менялись местами и начинали есть другой вид хлеба, который для них специально пекли авторы статьи.

В это время ученые следили за состоянием здоровья добровольцев, наблюдая за тем, как менялась концентрация глюкозы, микроэлементов и белков в их крови при переходе на хлебную диету и при полном отказе от хлеба, а также за изменениями в их весе, давлении и других физиологических характеристиках.