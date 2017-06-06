Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Самый толстый в мире мальчик похудел
Украинский теплоход вместо Одессы пришел к берегам Крыма
В Петербурге врача наказали за халатность к судьбе новорожденной девочки
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Украинский лайнер отказался идти в Одессу и ушел на Ростов – СМИ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
19:43 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, какой хлеб полезнее — белый или черный

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Биологи не нашли однозначных свидетельств полезности черного хлеба и вредности белого хлеба, обнаружив значительные различия в реакции организма людей на употребление и того, и другого продукта, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

Источник: РИА Новости

«Это открытие интересно не только потому, что оно потенциально является очень важным для здоровья населения, но и потому, что оно поставило нас перед фактом — люди могут реагировать совершенно по-разному на одну и ту же пищу. До настоящего времени диетическая ценность продуктов считалась одинаковой для всех людей. Как показывает практика, диеты на базе этого подхода всегда с треском проваливаются», — заявил Эран Элинав (Eran Elinav) из института Вейцманна в Реховоте (Израиль).

Читайте также
10 мифов о здоровом питании

В последние годы в СМИ часто появляются заявления диетологов о том, что белый хлеб является в целом вредным продуктом для здоровья человека, так как он содержит в себе много углеводов, мало клетчатки и в целом способствует развитию диабета и ожирения. Черный хлеб и хлеб на основе отрубей, напротив, считается полезным, так как он содержит в себе много микроэлементов, растительных волокон и других нутриентов.

Элинав и его коллеги решили проверить, так ли это на самом деле, собрав группу из двух десятков добровольцев, половина которых согласилась питаться практически одним черным хлебом ради науки на протяжении двух недель, а остальные — белым хлебом. И в том и в другом случае примерно четверть калорий приходилась на хлеб, а остальную часть диеты составляли обычные продукты. Через месяц группы менялись местами и начинали есть другой вид хлеба, который для них специально пекли авторы статьи.

В это время ученые следили за состоянием здоровья добровольцев, наблюдая за тем, как менялась концентрация глюкозы, микроэлементов и белков в их крови при переходе на хлебную диету и при полном отказе от хлеба, а также за изменениями в их весе, давлении и других физиологических характеристиках.

Читайте также
Друзья оказались вредны для диеты

Эти наблюдения, по словам Элинава, привели к неожиданным результатам — первый анализ собранных данных показал, что белый и черный хлеб примерно одинаково влияли на работу организма и почти не меняли то, как работал обмен веществ в организме добровольцев.

Удивленные подобными итогами эксперимента, израильские биологи сравнили то, как организм разных добровольцев реагировал на белый и черный хлеб. Как оказалось, разброс в реакции организма на пшеничную и ржаную муку был очень большим.

Благодаря этому для некоторых добровольцев наиболее полезным был белый хлеб, а для других — черный хлеб.

Что интересно, употребление ни того, ни другого хлеба не меняло микрофлору, что раньше связывалось с положительным действием черного хлеба на здоровье человека.

Почему так происходит, ученые пока не знают, но они предполагают, что это связано с различиями в работе микробов микрофлоры, которые отвечают за переработку крахмала, глюкозы и других углеводов. Раскрытие этих различий, по мнению Элинава и его коллег, поможет нам понять, какой хлеб стоит есть разным группам людей и как особенности в работе их организма могут влиять на успешность или неудачность тех или иных диет.

Комментарии
1
арсений сидоров
Аристократические новости!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Отец мальчика, ставшего 'символом страданий Алеппо', рассказал правду
Путин предложил ввести клятву для вступающих в гражданство РФ
Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на введение Украиной виз
Новак: ситуация с Катаром не станет препятствием для сделки ОПЕК
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
Мужчина, напавший с молотком у собора Нотр-Дам, обезврежен
«Лето» Левитана продали на аукционе в Лондоне за $1,1 млн
Спорт
Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо и плохо Подводим итоги матча России с Венгрией, выделяя по пять положительных и отрицательных моментов
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь