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23:27 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове резко сменится погода: что говорят синоптики

В течение недели в Молдове погода сменится несколько раз, синоптики прогнозируют разные погодные явления.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в среду в республике ожидается самый жаркий день этого года. Температура воздуха днем прогреется до +27, +32 градусов по Цельсию.

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И если на юге и в центре 7 мая ожидается переменная облачность, то на севере республики метеорологи прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Такого рода осадки ожидаются по всей Молдове в завершение рабочей недели — четверг и пятницу. В эти дни температура упадет до +15, +24 градусов.

Регистрируемые сейчас температурные показатели близки к рекордным. Согласно данным статистики, в 2009 году 7 июня было самым жарким в истории республики. Тогда столбик термометра зафиксировал показатели в +33,7 градуса.

В целом в июне среднемесячная температура воздуха равняется +17,8, +20,0 градусам.

Самым холодным в истории нашей страны был июнь 1949 г, когда средняя месячная температура воздуха составила от +15,1 (Бричень) до +17 градусов (Тирасполь). Самым теплым оказался первый месяц лета 2007 и 2012 годов. Средняя температура воздуха тогда составляла от +20,6 градусов (Бричень) до +24,0ºC (Дубэсарь).

При этом синоптики подчеркивают, что в июне среднесуточная температура может колебаться в от +6, +10 (1962, 1977 гг.) до +28, +30 градусов (1963, 2012 гг.).

В истории Молдовы было и очень холодное лето. Абсолютный минимум зарегистрирован в Бричанах 1 июня 1955 года. Тогда воздух прогрелся всего до +1,6 градуса. А самым жарким июнь оказался пять лет назад — в Фалештах 22 июня 2012 года термометр замер на отметке +40,1 градуса.

В среднем в июне в республике может быть от двух до 20 дней, когда температура воздуха превышает отметку в +30 градусов.

Из стихийных метеорологических явлений наибольшую опасность в июне представляют сильные ливни, град, которые наблюдаются ежегодно. Продолжительные сильные дожди возможны в среднем раз в 4 года, сильный ветер (скорость более 25 м/с) — в среднем раз в 3 года.

Как уточняют синоптики, в Молдове возможны даже смерчи. Однако в последний раз такое погодное явление на территории республики зарегистрировали 27 июня 1980 года. Тогда смерч зафиксировали в Слободзейском и Каушанском районах.

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