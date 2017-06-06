Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
«Будто наблюдала двух разных людей»: журналистка о Путине
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Никаких шансов»: эксперты предрекают будущее нового самолета РФ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10Шестидневная война
21:42 (мск), источник: Ежедневник.by

Топ-10 отраслей Беларуси по уровню высшего образования

Оказывается, представители сферы госуправления — не самые образованные люди в Беларуси, если сравнивать в соотношении отраслей.

Источник: Ежедневник.by

На основании данных статсборника Белстата, посвященному образованию в Беларуси в 2017 году, Thinktanks.by составил рейтинг отраслей страны, в которых работает больше всего сотрудников с высшим образованием.

Читайте также
Макей: Беларусь намерена расширить присутствие на российском рынке

На первом месте в данном топе оказалась финансовая и страховая деятельность. Выяснилось, что 73,2% занятых в ней сотрудников — выпускники вузов.

На второй позиции — профессиональная, научная и техническая деятельность. В данной сфере высшее образование имеет 72,1% работников.

Государственное управление по соотношению выпускников институтов, университетов и академий к общему числу трудящихся занимает третью позицию. Здесь таких 71,6%.

Примечательно, что в таких наукоемких сферах, как промышленность, а также здравоохранение и соцуслуги, высшее образование имеет 24,8% и 23,3% соответственно.

Отметим, что в среднем по всем отраслям высшее образование имеют 36% белорусов. Однако, обращает внимание то обстоятельство, что официальная статистика не публикует данных по образованию представителей министерств силового блока и некоторых других сфер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Производители опасаются информационной войны на рынке питьевой воды
Коалиция нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии
Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на введение Украиной виз
Новак: ситуация с Катаром не станет препятствием для сделки ОПЕК
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
В Госдуме пообещали платить нуждающимся больше 27 рублей в день
Мужчина, напавший с молотком у собора Нотр-Дам, обезврежен
Подозреваемый в массовом убийстве людей под Тверью признал вину
Спорт
Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо и плохо Подводим итоги матча России с Венгрией, выделяя по пять положительных и отрицательных моментов
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь