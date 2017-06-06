Топ-10 отраслей Беларуси по уровню высшего образования

На основании данных статсборника Белстата, посвященному образованию в Беларуси в 2017 году, Thinktanks.by составил рейтинг отраслей страны, в которых работает больше всего сотрудников с высшим образованием.

На первом месте в данном топе оказалась финансовая и страховая деятельность. Выяснилось, что 73,2% занятых в ней сотрудников — выпускники вузов.

На второй позиции — профессиональная, научная и техническая деятельность. В данной сфере высшее образование имеет 72,1% работников.

Государственное управление по соотношению выпускников институтов, университетов и академий к общему числу трудящихся занимает третью позицию. Здесь таких 71,6%.

Примечательно, что в таких наукоемких сферах, как промышленность, а также здравоохранение и соцуслуги, высшее образование имеет 24,8% и 23,3% соответственно.

Отметим, что в среднем по всем отраслям высшее образование имеют 36% белорусов. Однако, обращает внимание то обстоятельство, что официальная статистика не публикует данных по образованию представителей министерств силового блока и некоторых других сфер.