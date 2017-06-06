В Госдуме пообещали платить нуждающимся в еде россиянам больше 27 рублей в день

Об этом во вторник, 6 июня, в беседе с «Лентой.ру» заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. Он добавил, что в будущем сумма помощи должна увеличиться.

Сколько государство на сегодняшний день может себе позволить, столько оно и выделило. С бытовой точки зрения — это ни о чем, конечно. Но тут нужно понимать, что это же не единственная статья доходов для людей.

Продуктовые карточки: кому дадут и как это будет работать?

По словам Жигарева, ресурсы на увеличение продовольственной помощи должны найтись. «У нас заканчивается программа перевооружения в следующем году, так что это высвободит средства. Кроме того, в России есть экономический рост по ряду направлений, это тоже должно увеличить бюджетные доходы и, соответственно, появится возможность тратить деньги на социальную поддержку», — отметил депутат.

Ранее 6 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год. Он сказал, что выплаты на карты будут проводиться ежемесячно.

В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что проект обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Он также сообщил, что запустить его раньше 2018 года не удастся из-за нехватки бюджетных средств.