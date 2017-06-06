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21:03 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме пообещали платить нуждающимся в еде россиянам больше 27 рублей в день

Объем средств, которые планируется выделить малоимущим россиянам в рамках программы продовольственной помощи, очень мал (10 тысяч рублей в год или около 27 рублей в день), но государство на данный момент не может позволить себе большего.

Источник: Reuters

Об этом во вторник, 6 июня, в беседе с «Лентой.ру» заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. Он добавил, что в будущем сумма помощи должна увеличиться.

Сколько государство на сегодняшний день может себе позволить, столько оно и выделило. С бытовой точки зрения — это ни о чем, конечно. Но тут нужно понимать, что это же не единственная статья доходов для людей.
Сергей Жигарев
Глава комитета Госдумы по экономической политике
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По словам Жигарева, ресурсы на увеличение продовольственной помощи должны найтись. «У нас заканчивается программа перевооружения в следующем году, так что это высвободит средства. Кроме того, в России есть экономический рост по ряду направлений, это тоже должно увеличить бюджетные доходы и, соответственно, появится возможность тратить деньги на социальную поддержку», — отметил депутат.

Ранее 6 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год. Он сказал, что выплаты на карты будут проводиться ежемесячно.

В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что проект обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Он также сообщил, что запустить его раньше 2018 года не удастся из-за нехватки бюджетных средств.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые объявил в 2015 году. Запуск программы с тех пор неоднократно откладывался из-за недостатка денег. Стоимость программы изначально оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Комментарии
20
вася полянский
Ого! мне блин стыдно было читать...
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Леонид Барковский
Просто облагодетельствовали - булку хлеба в день...
А в это время - "Питание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, оказывается, составляет отдельную статью расходов. И если посчитать, сколько за один рабочий день стоят приемы пищи спикера Совфеда, то получится довольно крупная сумма - почти пять тысяч рублей.
Всего за 2015 год на "Оказание услуг по обеспечению питания председателя Совета Федерации" выделили 1,2 миллиона рублей. В этом году всего 247 рабочих дней. Путем нехитрых вычислений можно выяснить, что Матвиенко каждый день может тратить на еду около 4,8 тысяч рублей. При этом стоит отметить, что у членов СФ меньше рабочих дней, чем у остальных россиян: как правило, Совет Федерации собирается на весеннюю (с 25 января по 15 июля) и осеннюю (с 16 сентября по 31 декабря) сессии. Об этом говорится регламенте верхней палаты парламента." (Цитата. РИА Новости)
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Леонид Кривко
Вот "думовцам" бы питаться за такие деньги. Наверно ря..хи были бы другие.
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