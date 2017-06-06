В Госдуме пообещали платить нуждающимся в еде россиянам больше 27 рублей в день

Об этом во вторник, 6 июня, в беседе с «Лентой.ру» заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. Он добавил, что в будущем сумма помощи должна увеличиться.
Сколько государство на сегодняшний день может себе позволить, столько оно и выделило. С бытовой точки зрения — это ни о чем, конечно. Но тут нужно понимать, что это же не единственная статья доходов для людей.
Сергей ЖигаревГлава комитета Госдумы по экономической политике
По словам Жигарева, ресурсы на увеличение продовольственной помощи должны найтись. «У нас заканчивается программа перевооружения в следующем году, так что это высвободит средства. Кроме того, в России есть экономический рост по ряду направлений, это тоже должно увеличить бюджетные доходы и, соответственно, появится возможность тратить деньги на социальную поддержку», — отметил депутат.
Ранее 6 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год. Он сказал, что выплаты на карты будут проводиться ежемесячно.
В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что проект обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Он также сообщил, что запустить его раньше 2018 года не удастся из-за нехватки бюджетных средств.
О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые объявил в 2015 году. Запуск программы с тех пор неоднократно откладывался из-за недостатка денег. Стоимость программы изначально оценивалась в 240 миллиардов рублей.
А в это время - "Питание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, оказывается, составляет отдельную статью расходов. И если посчитать, сколько за один рабочий день стоят приемы пищи спикера Совфеда, то получится довольно крупная сумма - почти пять тысяч рублей.
Всего за 2015 год на "Оказание услуг по обеспечению питания председателя Совета Федерации" выделили 1,2 миллиона рублей. В этом году всего 247 рабочих дней. Путем нехитрых вычислений можно выяснить, что Матвиенко каждый день может тратить на еду около 4,8 тысяч рублей. При этом стоит отметить, что у членов СФ меньше рабочих дней, чем у остальных россиян: как правило, Совет Федерации собирается на весеннюю (с 25 января по 15 июля) и осеннюю (с 16 сентября по 31 декабря) сессии. Об этом говорится регламенте верхней палаты парламента." (Цитата. РИА Новости)