Студенты отказываются от выпускных вечеров
Особенность последних недель:
Особенность последних недель:
В организации и проведении торжеств задействованы лучшие силы. Расхваливая свои предложения, многие просто сыплют эпитетами: от частого упоминания слова эксклюзивный уже рябит в глазах. Самые бесшабашные заявляют без обиняков: у них, мол, единственный выпускной такого уровня в стране! Потому что all inclusive, группа Ляпис-98 на сцене, меню от европейского
Но на многих студентов подобные уловки, похоже, нынче мало действуют. Им не до выпускных вечеров.
Наверное,
И вот тут многое зависит даже не от финансовой составляющей, а от способности принимать разумные и обоснованные решения. И они далеко не всегда в пользу торжеств. Непафосные организаторы выпускных тонко просекли ситуацию и смоделировали возможное поведение молодых клиентов, в том числе исходя из материальных возможностей публики.
Например, в одном из минских клубов выпускникам предлагают устроить праздник дешево и сердито. Заказ на любую сумму до 22 июня, кроме пятниц и суббот, а с 23 июня по 3 июля — по меню в размере 50 рублей на человека. При этом обещаны живая музыка,
В стандартный набор программы среднестатистического выпускного вечера для большой компании, как правило, входят медийный ведущий, фотозона,
К примеру, минский аквапарк Лебяжий предлагает 8-часовую программу, включающую посещение акватории либо акватории и термального комплекса, отдельное пространство для организации фуршета или банкета, выступление диджеев, программу от ведущего, работу фотографа и личного координатора праздника.
Впрочем, активная реклама — ничто против реальных потребностей молодежи в празднике.
— В этом году многие студенты вузов,
Разочарование агентств особенно велико по той причине, что в этом году во многих вузах двойной выпуск. Казалось бы, вот он, счастливый момент, только успевай подсчитывать доходы. На практике же все получается с точностью до наоборот. В связи с этим в сезоне-2017 актуален индивидуальный подход к каждому клиенту. Даже если всего два человека из вузовской группы захотят отметить выпуск в торжественной обстановке, им подберут вариант с учетом поступивших запросов. Желают, например, девушки в компанию, где больше парней, — на здоровье, им все устроят в лучшем виде, лишь бы вечер выдался веселым и незабываемым. Кстати, такие малочисленные компании нынче не редкость. Да и в прежние годы в вузовских группах, готовящихся к последнему совместному празднику, были те, кто мутил воду и предлагал вместо пафосного вечера поехать
Прямая речь.
Влад Макаревич, студент экономического факультета Белорусского государственного университета, победитель конкурса Лучший выпускник БГУ по итогам 2016/2017 учебного года:
— Мои однокурсники, конечно же, планировали отмечать выпускной. Сейчас точно не могу сказать, на чем они остановились, но, насколько мне известно, они связывались с одним из агентств и собирались пойти в ресторан. Сам я, к сожалению, не смогу быть вместе с ними
Между прочим.
Выпускные вечера для старшеклассников пройдут 9 — 10 июня на базе школ, гимназий, лицеев. В отдельных случаях мероприятие может проводиться в учреждении дополнительного образования детей и молодежи или культуры. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности участников мероприятий по всей стране будет налажено дежурство.
Как это бывало.
В одном из праздничных агентств рассказали, как организовывали в Гродно выпускной для будущих медиков. Выпускники лечебного факультета ГрГМУ тогда повеселились на славу. Лучшие ведущие, самые топовые артисты из Минска, вкуснейшая еда и прекрасное обслуживание. 500 человек — студенты и преподаватели, 100 человек персонала — организаторы, координаторы вечера, охрана, официанты, фотографы, артисты… Огромный шатер почти на 1.000 квадратных метров. За 11 часов праздника было съедено 783 кг еды и выпито 1.500 литров алкоголя.
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