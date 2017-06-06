Студенты отказываются от выпускных вечеров

В организации и проведении торжеств задействованы лучшие силы. Расхваливая свои предложения, многие просто сыплют эпитетами: от частого упоминания слова эксклюзивный уже рябит в глазах. Самые бесшабашные заявляют без обиняков: у них, мол, единственный выпускной такого уровня в стране! Потому что all inclusive, группа Ляпис-98 на сцене, меню от европейского шеф-повара… Такого еще не было. А лузеры пусть едут на коттедж! — говорится в рекламе.

Но на многих студентов подобные уловки, похоже, нынче мало действуют. Им не до выпускных вечеров.

Наверное, кое-кто из нынешних студентов-выпускников с ностальгией вспоминает школьные времена: тогда программу последнего бала с последующей встречей рассвета, по большому счету, формировали родители. А без пяти минут обладатели университетских дипломов — люди взрослые (по крайней мере, они таковыми себя считают), поэтому самостоятельно должны определиться, как отметить расставание с alma mater.

И вот тут многое зависит даже не от финансовой составляющей, а от способности принимать разумные и обоснованные решения. И они далеко не всегда в пользу торжеств. Непафосные организаторы выпускных тонко просекли ситуацию и смоделировали возможное поведение молодых клиентов, в том числе исходя из материальных возможностей публики.

Например, в одном из минских клубов выпускникам предлагают устроить праздник дешево и сердито. Заказ на любую сумму до 22 июня, кроме пятниц и суббот, а с 23 июня по 3 июля — по меню в размере 50 рублей на человека. При этом обещаны живая музыка, шоу-программа, ведущий, конкурсы с розыгрышами и дискотека до 5.00. Еще и бонус в виде бесплатного разового входа до конца лета получить можно. В среднем же ценовом сегменте сборные выпускные вечера в ресторанах. Цена вопроса — эквивалент 110 — 150 долларов с участника из расчета на 70 — 80 человек.

В стандартный набор программы среднестатистического выпускного вечера для большой компании, как правило, входят медийный ведущий, фотозона, кавер-бэнд, диджей с дискотекой, аниматоры, некая шоу-программа, фейерверк. Вдобавок event-агентства готовы предложить лимузин-эскорт, оригинальную встречу гостей, профессиональную фото- и видеосъемку, гоу-гоу, выступления певцов, организацию флешмоба, пирамиду из шампанского и прочие радости. Но если брать спектр предложений в целом, то выбрать свой выпускной можно на любой вкус и цвет: в ресторане или кафе, в загородной усадьбе или коттедже, в шатре, на теплоходе и даже за границей. Креативить пытаются все подряд.

К примеру, минский аквапарк Лебяжий предлагает 8-часовую программу, включающую посещение акватории либо акватории и термального комплекса, отдельное пространство для организации фуршета или банкета, выступление диджеев, программу от ведущего, работу фотографа и личного координатора праздника.

Впрочем, активная реклама — ничто против реальных потребностей молодежи в празднике. Event-компании, занимающиеся организацией студенческих выпускных вечеров, сейчас пребывают в шоке от малого количества клиентов. Причем речь идет даже не об эксклюзивных вечеринках, а о сборных мероприятиях в столичных отелях и на прочих уважаемых площадках.

— В этом году многие студенты вузов, по-видимому, останутся без выпускного вечера, — предполагают представители проекта Vypusknik.by. — Мы наблюдаем падение спроса примерно на 30%. Разговаривали с конкурентами — у них ситуация примерно такая же. В чем причина? Очевидно, даже не в деньгах. Видимо, у молодых людей меняются ценности. Раньше выпускной вечер являлся незыблемой традицией, а сейчас многим куда важнее потратить деньги не на праздник, а на ремонт своего автомобиля или туристическую поездку. Что поделаешь, у каждого поколения свои приоритеты.

Разочарование агентств особенно велико по той причине, что в этом году во многих вузах двойной выпуск. Казалось бы, вот он, счастливый момент, только успевай подсчитывать доходы. На практике же все получается с точностью до наоборот. В связи с этим в сезоне-2017 актуален индивидуальный подход к каждому клиенту. Даже если всего два человека из вузовской группы захотят отметить выпуск в торжественной обстановке, им подберут вариант с учетом поступивших запросов. Желают, например, девушки в компанию, где больше парней, — на здоровье, им все устроят в лучшем виде, лишь бы вечер выдался веселым и незабываемым. Кстати, такие малочисленные компании нынче не редкость. Да и в прежние годы в вузовских группах, готовящихся к последнему совместному празднику, были те, кто мутил воду и предлагал вместо пафосного вечера поехать куда-нибудь со своим спиртным и тихо посидеть. В том числе, кстати, и в снятый по случаю коттедж. Такие люди часто перетягивают на свою сторону целые группы, и в результате никто не попадает на настоящий выпускной вечер, — вздыхают специалисты. Видимо, ныне подобные локальные факты уже переросли в тенденцию. Event-агентства пытаются пристыдить любителей коттеджей, называя их лузерами, но, очевидно, это мало действует. Времена меняются — меняются и люди.

Прямая речь.

Влад Макаревич, студент экономического факультета Белорусского государственного университета, победитель конкурса Лучший выпускник БГУ по итогам 2016/2017 учебного года:

— Мои однокурсники, конечно же, планировали отмечать выпускной. Сейчас точно не могу сказать, на чем они остановились, но, насколько мне известно, они связывались с одним из агентств и собирались пойти в ресторан. Сам я, к сожалению, не смогу быть вместе с ними из-за большой загруженности.

Между прочим.

Выпускные вечера для старшеклассников пройдут 9 — 10 июня на базе школ, гимназий, лицеев. В отдельных случаях мероприятие может проводиться в учреждении дополнительного образования детей и молодежи или культуры. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности участников мероприятий по всей стране будет налажено дежурство.

Как это бывало.

В одном из праздничных агентств рассказали, как организовывали в Гродно выпускной для будущих медиков. Выпускники лечебного факультета ГрГМУ тогда повеселились на славу. Лучшие ведущие, самые топовые артисты из Минска, вкуснейшая еда и прекрасное обслуживание. 500 человек — студенты и преподаватели, 100 человек персонала — организаторы, координаторы вечера, охрана, официанты, фотографы, артисты… Огромный шатер почти на 1.000 квадратных метров. За 11 часов праздника было съедено 783 кг еды и выпито 1.500 литров алкоголя.

nesterov@sb.by.