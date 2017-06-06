Белорусские ученые презентовали на «Белагро-2017» два новых сорта картофеля
Вадим Маханько отметил, что «толочинский» — это ранний сорт картофеля с прекрасными вкусовыми качествами.
Вадим Маханько отметил, что «толочинский» — это ранний сорт картофеля с прекрасными вкусовыми качествами.
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке «Белагро-2017» представлены два новых сорта картофеля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель гендиректора по научной работе
«Мы традиционно участвуем в выставке «Белагро» и не можем не порадовать белорусских потребителей и производителей, а также наших зарубежных коллег новинками. В частности, кроме традиционных сортов картофеля, которые популярны в Беларуси и в соседних странах, в этом году мы представляем несколько новинок. Это сорта «толочинский» и «рубин», — пояснил он.
Вадим Маханько отметил, что «толочинский» — это ранний сорт картофеля с прекрасными вкусовыми качествами. «Такое название сорт получил потому, что в состав нашего НПЦ входит Толочинский консервный завод — одно из самых крупных предприятий по производству картофеля. Вторая новинка — сорт “рубин” — среднепоздний картофель с красной кожурой, который не только обладает отличными вкусовыми качествами, но и демонстрирует прекрасную лежкость. Мы надеемся, что через
Говоря об экспорте картофеля, специалист отметил, что наибольшей популярностью, к примеру, у российских заказчиков пользуются те же сорта, что и в Беларуси — «скарб», «бриз», «вектор», «уладар»,"манифест. «Эти сорта на протяжении последних лет держат пальму первенства и у нас, и в России. Надеюсь, со временем новые сорта тоже станут такими же популярными», — заявил он.
Кроме того, на стенде НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству представлены новые сорта и гибриды томатов, моркови, свеклы.
Международная агропромышленная выставка «Белагро-2017» проходит
Участие в «Белагро-2017» принимают около 500 компаний из 25 стран. В рамках форума организованы международные специализированные выставки «Белферма», «Белпродукт», «Пищевая индустрия», «Продмаш. Холод. Упак». Программой предусмотрены конференции, семинары, презентации,