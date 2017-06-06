Белорусские ученые презентовали на «Белагро-2017» два новых сорта картофеля

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке «Белагро-2017» представлены два новых сорта картофеля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель гендиректора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

«Мы традиционно участвуем в выставке «Белагро» и не можем не порадовать белорусских потребителей и производителей, а также наших зарубежных коллег новинками. В частности, кроме традиционных сортов картофеля, которые популярны в Беларуси и в соседних странах, в этом году мы представляем несколько новинок. Это сорта «толочинский» и «рубин», — пояснил он.

Вадим Маханько отметил, что «толочинский» — это ранний сорт картофеля с прекрасными вкусовыми качествами. «Такое название сорт получил потому, что в состав нашего НПЦ входит Толочинский консервный завод — одно из самых крупных предприятий по производству картофеля. Вторая новинка — сорт “рубин” — среднепоздний картофель с красной кожурой, который не только обладает отличными вкусовыми качествами, но и демонстрирует прекрасную лежкость. Мы надеемся, что через два-три года эти сорта найдут дорогу к нашему потребителю», — рассказал он. Сейчас новые сорта проходят процедуру госрегистрации.

Говоря об экспорте картофеля, специалист отметил, что наибольшей популярностью, к примеру, у российских заказчиков пользуются те же сорта, что и в Беларуси — «скарб», «бриз», «вектор», «уладар»,"манифест. «Эти сорта на протяжении последних лет держат пальму первенства и у нас, и в России. Надеюсь, со временем новые сорта тоже станут такими же популярными», — заявил он.

Кроме того, на стенде НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству представлены новые сорта и гибриды томатов, моркови, свеклы.

Международная агропромышленная выставка «Белагро-2017» проходит 6—10 июня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслицы Минского района. На ней можно ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники.