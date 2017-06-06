Лайнер «Генерал Ватутин» пришвартуют в порту Ростова-на-Дону

«Лайнер прошел пограничный контроль, сейчас на его борт высадился лоцман и начал проводку по Керченикальскому, Таманскому каналам уже на выход в Азовское море, где он окажется ориентировочно в полночь. Он двигается в сторону порта Ростова-на-Дону. С капитаном порта состоялась беседа. Они примут судно, ближе к вечеру завтрашнего дня оно подойдет. Тогда уже определят, к какому причалу его будут швартовать, а также те процедуры, которые судно будет проходить, поскольку оно идет под иностранным флагом», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что «Генерал Ватутин» стоит на якорной стоянке в районе порта «Кавказ» в Керченском проливе, его проверяли пограничники.

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер «Генерал Ватутин» изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания «Думская», 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый «горящий тур». Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково.

В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что «Генерал Ватутин» направляется из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

Ранее сообщалось, что судном владеет собственник из России, которому оно было продано компанией гражданина Кипра. На борту лайнера находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

«Генерал Ватутин» — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.