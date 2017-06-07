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04:51 (мск), источник: Вести Иркутск

Второй этап обработки деревьев от насекомых-вредителей начинается в Иркутске

7 июня в Иркутске начинается второй этап обработки деревьев от насекомых-вредителей.

Источник: Вести Иркутск

Как сообщает Горзеленхоз, сейчас в большинстве районов областного центра нет обильной паутины на яблонях. Специалисты утверждают — это доказывает эффективность борьбы с горностаевой молью. Специалисты напоминают, что обрабатывать деревья будут ежедневно с 10 вечера до 6 утра, когда это будет позволять погода — при отсутствии дождя и сильного ветра. Предприятие принимает заявки о поражённых деревьях по телефону 8 (3952) 22−07−42.

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