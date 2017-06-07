На Сахалине впервые прошли учения по спасению китов и дельфинов

В нем приняли участие представители природоохранных министерств, спасатели МЧС, ветеринары, сотрудники охраняемых природных территорий и нефтегазовых компаний, члены общественной группы волонтёров-спасателей морских млекопитающих, сообщает в среду пресс-служба сахалинского туристического клуба «Бумеранг» (организатор тренинга).

Эксперты в течение двух дней провели теоретические занятия, которые завершились тренингом на озере Малое Вавайское в Корсаковском районе. По легенде, возле берега Сахалина в сетях запутался кит.

«Участники на практике отрабатывали способы торможения кита, удерживания его на поверхности, подрезания опутывающих верёвок, работы с буями и телескопическим шестом, на который крепится нож. Ведущий сделал особый упор на безопасность спасателей рядом с крупным китом. Категорически запрещено погружаться в воду для помощи киту, также необходимо постоянно контролировать хвост животного», — говорится в сообщении.

Затем участников обучили безопасному снятию дельфинов с мели. Это занятие проходило с использованием полноразмерных макетов, которые для правдоподобности наполнили водой. Опробовали специальные носилки и обычные покрывала, которые могут стать подручными средствами спасателей. Особое внимание в этой работе уделили бережному отношению к плавникам и поведению животного в стрессовых ситуациях.