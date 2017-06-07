Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
Норвегия отказывается от ракет НАТО из-за «Арматы» - СМИ
Эксперт: на Украине смеются над безвизом с ЕС
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Теракт в Лондоне
02:37 (мск), источник: Интерфакс

На Сахалине впервые прошли учения по спасению китов и дельфинов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Первый в России тренинг по спасению морских млекопитающих прошел в минувшие выходные на Сахалине.

Источник: AP 2017

В нем приняли участие представители природоохранных министерств, спасатели МЧС, ветеринары, сотрудники охраняемых природных территорий и нефтегазовых компаний, члены общественной группы волонтёров-спасателей морских млекопитающих, сообщает в среду пресс-служба сахалинского туристического клуба «Бумеранг» (организатор тренинга).

Читайте также
Почему киты и дельфины выбрасываются на берег?

Эксперты в течение двух дней провели теоретические занятия, которые завершились тренингом на озере Малое Вавайское в Корсаковском районе. По легенде, возле берега Сахалина в сетях запутался кит.

«Участники на практике отрабатывали способы торможения кита, удерживания его на поверхности, подрезания опутывающих верёвок, работы с буями и телескопическим шестом, на который крепится нож. Ведущий сделал особый упор на безопасность спасателей рядом с крупным китом. Категорически запрещено погружаться в воду для помощи киту, также необходимо постоянно контролировать хвост животного», — говорится в сообщении.

Затем участников обучили безопасному снятию дельфинов с мели. Это занятие проходило с использованием полноразмерных макетов, которые для правдоподобности наполнили водой. Опробовали специальные носилки и обычные покрывала, которые могут стать подручными средствами спасателей. Особое внимание в этой работе уделили бережному отношению к плавникам и поведению животного в стрессовых ситуациях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин не назвал своего решения по поводу выборов президента РФ
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин высказался по поводу возможной войны России и США
Коалиция нанесла удар по правительственным силам Сирии
Госдеп: Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории
Мавритания объявила о разрыве дипотношений с Катаром
В Госдуме пообещали платить нуждающимся больше 27 рублей в день
Лайнер «Генерал Ватутин» пришвартуют в порту Ростова-на-Дону
Подозреваемый в массовом убийстве людей под Тверью признал вину
Спорт
Футбольный клуб «Терек» сменит название на «Ахмат» В крупнейшем сообществе болельщиков «Терека» была запущена акция протестов против переименования команды
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом Жена легендарного актера Амаль Клуни рассекретила имена двух родившихся детей.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь