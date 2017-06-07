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04:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Спасатели одобрили место отдыха у воды в пригороде Хабаровска

Инспекторы МЧС освидетельствовали место массового отдыха у воды на территории Экопарка в районе села Воронежское-1, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: AP 2017

«Оно стало четвертым объектом на территории Хабаровского края, допущенным к эксплуатации и соответствующим всем предъявляемым требованиям», — отмечается в сообщении пресс-службы. На минувшей неделе инспекторы одобрили еще три места массового отдыха у воды. В их числе — на территории базы отдыха «Аризона» в поселке Березовка и в парке «Северном». Еще одно находится в Силинском парке в Комсомольске-на-Амуре.

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