Спасатели одобрили место отдыха у воды в пригороде Хабаровска

«Оно стало четвертым объектом на территории Хабаровского края, допущенным к эксплуатации и соответствующим всем предъявляемым требованиям», — отмечается в сообщении пресс-службы. На минувшей неделе инспекторы одобрили еще три места массового отдыха у воды. В их числе — на территории базы отдыха «Аризона» в поселке Березовка и в парке «Северном». Еще одно находится в Силинском парке в Комсомольске-на-Амуре.