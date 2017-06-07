Спасатели одобрили место отдыха у воды в пригороде Хабаровска
Инспекторы МЧС освидетельствовали место массового отдыха у воды на территории Экопарка в районе села Воронежское-1, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Инспекторы МЧС освидетельствовали место массового отдыха у воды на территории Экопарка в районе села Воронежское-1, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Оно стало четвертым объектом на территории Хабаровского края, допущенным к эксплуатации и соответствующим всем предъявляемым требованиям», — отмечается в сообщении