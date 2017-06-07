Московская комиссия решает вопрос допуска стадиона им. Ленина в Премьер-лигу

Хабаровск для проведения инспекторской проверки посетила представительная комиссия Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) в составе заместителя начальника отдела — начальника группы сопровождения спонсорских контрактов Владислава Барановского, ведущего специалиста спортивного отдела Алексея Полякова, представителей независимой испытательной лаборатории «Спорт Тест» Ивана Стельмаха и федерального спортивного телеканала «Матч-ТВ» Петра Павлюка, под председательством директора по безопасности РФПЛ Александра Мейтина.



Cтоличные гости детально и тщательно ознакомились с положением дел в футбольном хозяйстве клуба «СКА-Хабаровск», провели инспектирование и ознакомились с ходом работ, проводимых на центральной арене стадиона имени В. И. Ленина в целях определения уровня и степени его подготовки к стартующему вскоре Росгосстрах — Чемпионату России среди команд клубов РФПЛ, в котором нашей команде предстоит дебютировать уже в июле нынешнего года.



Руководствуясь требованиями, предъявляемыми к футбольным аренам первой категории, к которым принадлежат все без исключения стадионы клубов РФПЛ, и которые заметно отличаются от аналогичных требований, предъявляемых к стадионам второй категории, к которым на сегодняшний день относится главная домашняя арена ФК «СКА-Хабаровск», представители комиссии высказали ряд замечаний по поводу недоработок, указали определённые недостатки в работе, определили порядок и сроки их устранения. В целом же, увиденным столичные гости остались вполне удовлетворены.



Окончательное решение о допуске домашней арены нашего футбольного клуба, согласно требования Регламента Росгосстрах -Чемпионата России, будет принято не позднее, чем за 10 дней до даты проведения первого матча, при условии получения обязательных сертификатов соответствия футбольного поля и стадиона имени В. И. Ленина.