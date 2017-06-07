Приморские протезы бросают вызов рынку высоких медтехнологий

Студенты изучили рынок, а затем приступили к практическому воплощению идей совместно со специалистами Медицинского центра ДВФУ. Консультантами команд выступили психологи, программисты, маркетологи, материаловеды, дизайнеры и непосредственно люди с ограниченными возможностями здоровья.

Победу в «Битве нейроинженеров» одержала команда «ART-Bionics» с прототипом протеза руки. Главной особенностью изобретения является его экономичность: протез создается из недорогих материалов себестоимостью около 60 000 рублей, тогда как минимальная цена аналогов составляет от полумиллиона рублей. Пока студенты сделали прототип кисти с 22 степенями свободы движения. Сейчас работают над моделью с беспроводным зарядным устройством, которая работает от передачи мозговых, а не мышечных импульсов.

Команда «EXO FEET I» разработала внешний мышечный электростимулятор с элементами экзоскелета. Эта инновация будет полезна людям с позвоночно-спинальными травмами или для восстановительного лечения пациентов, перенесших инсульт. Стимулятор получился легче аналогов и не требует дополнительной опоры при использовании. Основа конструкции — металлический поддерживающий каркас, но в дальнейшем студенты планируют сделать его из композитных материалов, что обеспечит ударопрочность, легкость и практичность в использовании.

Команда «Альфа» представила прототип протеза ноги, который решит проблему анатомической схожести, энергопотребления и облегчит пациенту подъем по лестнице. В своей технологии студенты используют сервопривод, который способен анализировать действия. В планах также опробовать в изобретении термоактивные полимеры — с их помощью можно увеличить время использования протеза на несколько часов. В материнскую плату студенты намерены установить специальную программу, добавить опыт испытаний, чтобы протез смог самостоятельно «принимать решения».

Проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Голохваст отметил, что разработки студентов уже сейчас выглядят очень достойно и могут использоваться на практике.

«Современные протезы стоят очень дорого, поэтому вызов, который студенческие команды бросили рынку высоких медицинских технологий — очень смелый шаг, — уверен Кирилл Голохваст. — Университет будет поддерживать дальнейшую реализацию проектов и защиту авторских прав. Несмотря на всю простоту, каждая из разработок обладает преимуществом — их нужно патентовать и бороться за место на рынке».

Предложения приморских ученых — дешевле имеющихся на рынке, потому что использован принцип импортозамещения, полностью разработана своя как аппаратная так и программную часть. Функциональнее за счет некоторых нововведений: снятие показаний о деятельности человека непосредственно с мозга, двигательную часть (пневматические мышцы и различные моторы) заменены на электро-активные полимеры.

Как подчеркнул куратор «Битвы нейроинженеров», нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров, в планах — подготовить студенческие команды к кибертлону, который пройдет в 2020 году в Швейцарии. Эти соревнования собирают создателей протезов, нейроинтерфейсов, экзоскелетов и силового оборудования со всего мира.

Марта Нота.