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07:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

До +18 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Челябинске 7 июня

Ожидается порывистый ветер.

Источник: РИА "Новости"

Осадки в виде небольшого дождя и облачную погоду с прояснениями прогнозируют в Челябинске днём 7 июня, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в среду столбики термометров в областном центре покажут 6−8 градусов выше нуля, в дневные часы воздух прогреется до +18 градусов. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное будет дуть со скоростью 5−10 м/с, возможны отдельные порывы до 15 м/с.

По народному календарю 7 июня — Иванов день. Смотрели на рябину: если на ней мало цветов или их совсем нет, грядущая осень будет долгой.

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