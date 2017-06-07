До +18 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Челябинске 7 июня
Ожидается порывистый ветер.
Ожидается порывистый ветер.
Осадки в виде небольшого дождя и облачную погоду с прояснениями прогнозируют в Челябинске днём 7 июня, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
Утром в среду столбики термометров в областном центре покажут 6−8 градусов выше нуля, в дневные часы воздух прогреется до +18 градусов. Ветер
По народному календарю 7 июня — Иванов день. Смотрели на рябину: если на ней мало цветов или их совсем нет, грядущая осень будет долгой.