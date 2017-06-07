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05:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В новом сквере в мкр. Северный горожане высадили 1000 деревьев

Событие стало значимым для жителей микрорайона.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Жители мкр. Северный приняли участие в озеленении нового сквера. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярска. Они высадили 1000 деревьев — яблони, липы, сосны, ели, калина, сирень и белые дубы.

Такое событие стало значимым для жителей микрорайона. Они на протяжении многих лет ждали, когда на месте бывшего рынка «Казачий» появится парковая зона для прогулок и отдыха.

«Я живу в этом микрорайоне уже 30 лет и прекрасно помню, как в этой части Северного не было ни одного деревца, один сплошной пустырь. Затем стали появляться дома один за другим, а вот обустройство зеленых зон не поспевало за строительством. Тема озеленения для нашего микрорайона очень актуальна, спасибо организаторам акции за подарок», — рассказывает жительница мкр. Северный Светлана Преснова.

Посадка проходила необычно. Работы велись в торжественной обстановке — перед жителями выступили вокальные и танцевальные коллективы, а также был организован флешмоб «Экологический тимбилдинг». Организаторы мероприятия угощали всех выпечкой и морсом.

«Создание сквера — это то, о чем нас просили жители микрорайона. В Северном действительно не хватает зеленых насаждений, и сегодняшняя посадка деревьев — это только начало работы по обустройству сквера, которое мы будем проводить совместно с жителями микрорайона. Думаю, здесь должна появиться площадка для детей младшего возраста, спортивный блок, зона для пассивного отдыха», — рассказывает руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

Проект по озеленению сквера был реализован в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве, подписанное в этом году Красноярским алюминиевым заводом и администрацией Советского района.

«Мы будем поддерживать сквер в надлежащем состоянии и хотелось бы, чтобы жители близлежащих домов также бережно относились к этим насаждениям».

Впереди в Советском районе реализуют еще один важный проект — будет благоустроена ул. Пограничников. Там также появятся зеленые насаждения.

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