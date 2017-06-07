Приморье накрыл циклон

Владивосток, 7 июня, PrimaMedia.

Погоду в Приморье сегодня определяют фронтальные разделы циклона, который смещается с Желтого моря на Корейский полуостров. Минувшей ночью небольшие и умеренные дожди уже начались в южной половине края. В течение дня циклон выйдет на акваторию Японского моря и будет двигаться на восток, вдоль побережья Приморья, дожди распространятся и на другие районы. К вечеру интенсивность осадков увеличится на северо-востоке края. Температура воздуха от +18 до +30°С, на побережье +11…+16°С, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

Предстоящей ночью циклон продолжит смещаться вблизи восточного побережья Приморья. В крае сохранятся дожди, на восточном побережье местами сильные. Ветер юго-восточный умеренный. Температурный фон составит +8…+15°С. Днем в четверг на западе и юге края дожди пойдут на убыль, появятся просветы в облачности, температура воздуха повысится до +21…+26°С. На остальной территории сохранятся дожди, на сверено-востоке местами сильные. Возможны грозы. Температура воздуха +15…+20°С.

В пятницу, 9 июня, на погоду Приморья начнет оказывать влияние тропосферный вихрь. Погода по-прежнему будет неустойчивой. Местами пройдут дожди разной интенсивности, возможны грозы. Ветер умеренный, при грозе — порывистый. Температурный фон понизится на 2−4°С.

Во Владивостоке сегодня облачно, небольшой, вечером умеренный дождь, утром местами туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +11…+13°C.

Завтра в краевом центре погода улучшится. Днем ожидается погода с переменной облачностью. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +21…+24°С. В конце дня возможен кратковременный дождь.

В пятницу будет облачно, временами ожидается дождь. Температура ночью +12…+14°С, днем +17…+20°С.