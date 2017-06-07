Приморье накрыл циклон
Дожди начались в южной половине края, к вечеру интенсивность осадков увеличится.
Дожди начались в южной половине края, к вечеру интенсивность осадков увеличится.
Владивосток, 7 июня, PrimaMedia.
Погоду в Приморье сегодня определяют фронтальные разделы циклона, который смещается с Желтого моря на Корейский полуостров. Минувшей ночью небольшие и умеренные дожди уже начались в южной половине края. В течение дня циклон выйдет на акваторию Японского моря и будет двигаться на восток, вдоль побережья Приморья, дожди распространятся и на другие районы. К вечеру интенсивность осадков увеличится на
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