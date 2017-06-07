Вячеслав Шпорт и Александр Соколов поприветствовали хабаровчан, сдающих ЕГЭ по физике

Пункт проведения испытания, который находится в гимназии № 4, посетили губернатор региона Вячеслав Шпорт и мэр Хабаровска Александр Соколов. На торжественной линейке они поприветствовали выпускников и пожелали им успешной сдачи ЕГЭ.

«Больше выпускников волнуются только родители. Поэтому желаем вам успешно справиться с испытанием. Оценки хабаровских выпускников ежегодно улучшаются, и мы надеемся, что в этом году вы заработаете много баллов. Сегодня проходит экзамен по физике. Это сложный предмет, но ребята, выбравшие инженерные профессии всегда найдут рабочее место», — отметил Александр Соколов. Губернатор и мэр ответили на вопросы школьников. Больше всего юных хабаровчан волновало будущее трудоустройство.

Отмечается, что сегодня проводится и ЕГЭ по литературе. По информации пресс-службы правительства региона, результаты двух экзаменов выпускники узнают не позднее 22 июня.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 29 мая.