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05:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт и Александр Соколов поприветствовали хабаровчан, сдающих ЕГЭ по физике

Сегодня, 7 июня, хабаровчане сдают ЕГЭ по физике. Всего регистрацию на экзамен прошли 693 человека, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Источник: РИА "Новости"

Пункт проведения испытания, который находится в гимназии № 4, посетили губернатор региона Вячеслав Шпорт и мэр Хабаровска Александр Соколов. На торжественной линейке они поприветствовали выпускников и пожелали им успешной сдачи ЕГЭ.

«Больше выпускников волнуются только родители. Поэтому желаем вам успешно справиться с испытанием. Оценки хабаровских выпускников ежегодно улучшаются, и мы надеемся, что в этом году вы заработаете много баллов. Сегодня проходит экзамен по физике. Это сложный предмет, но ребята, выбравшие инженерные профессии всегда найдут рабочее место», — отметил Александр Соколов. Губернатор и мэр ответили на вопросы школьников. Больше всего юных хабаровчан волновало будущее трудоустройство.

Отмечается, что сегодня проводится и ЕГЭ по литературе. По информации пресс-службы правительства региона, результаты двух экзаменов выпускники узнают не позднее 22 июня.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 29 мая.

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Вячеслав Шпорт и Александр Соколов поприветствовали хабаровчан, сдающих ЕГЭ по физике
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