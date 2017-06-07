Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
Российский порт отказался пускать украинский круизный лайнер
Мария Кожевникова готовится стать многодетной мамой
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Украинский лайнер отказался идти в Одессу и ушел на Ростов – СМИ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Инсульт ведет к алкоголизму
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
05:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Полноценный университетский город вырастет на острове Русском к 2027 году

Согласно утвержденной концепции развития территории, она будет развиваться как образовательный и научный кластер.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 июня, PrimaMedia.

Концепцию развития Русского острова во Владивостоке утвердил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Документ предполагает развитие территории, прежде всего, как образовательного и научного кластера, центром которого станет Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Планируется, что к 2027 году на острове будет создан полноценный университетский город, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

«Место это уникальное, думаю, все присутствующие там бывали. На острове в настоящий момент создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, работает океанариум. Но потенциал его гораздо шире. В рамках концепции остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион», — подчеркнул Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, концепция предполагает развитие острова как образовательного и научного кластера. Планы будут реализованы, прежде всего, за счет частных инвесторов.

Документ разработало министерство по развитию Дальнего Востока России во исполнение поручений президента России по итогам Восточного экономического форума 2016 года. Главная цель — сделать Русский остров центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний.

Концепция будет реализована в два этапа. В 2017—2022 годах планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций — создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры.

На втором этапе до 2027 года предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры ДВФУ с созданием полноценного университетского города. Подписанным распоряжением запланировано строительство второй очереди вуза, включая учебные корпуса, лаборатории, библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк и другие объекты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Челюскинцы во Владивостоке: как город встречал спасенных покорителей Арктики
Путин высказался по поводу возможной войны России и США
Коалиция нанесла удар по правительственным силам Сирии
Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Трампа
Девятая страна разорвала дипотношения с Катаром
В Госдуме пообещали платить нуждающимся больше 27 рублей в день
Лайнер «Генерал Ватутин» пришвартуют в порту Ростова-на-Дону
Подозреваемый в массовом убийстве людей под Тверью признал вину
Спорт
Футбольный клуб «Терек» сменит название на «Ахмат» В крупнейшем сообществе болельщиков «Терека» была запущена акция протестов против переименования команды
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом Жена легендарного актера Амаль Клуни рассекретила имена двух родившихся детей.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь