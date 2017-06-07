Полноценный университетский город вырастет на острове Русском к 2027 году

Владивосток, 7 июня, PrimaMedia.

Концепцию развития Русского острова во Владивостоке утвердил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Документ предполагает развитие территории, прежде всего, как образовательного и научного кластера, центром которого станет Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Планируется, что к 2027 году на острове будет создан полноценный университетский город, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

«Место это уникальное, думаю, все присутствующие там бывали. На острове в настоящий момент создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, работает океанариум. Но потенциал его гораздо шире. В рамках концепции остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион», — подчеркнул Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, концепция предполагает развитие острова как образовательного и научного кластера. Планы будут реализованы, прежде всего, за счет частных инвесторов.

Документ разработало министерство по развитию Дальнего Востока России во исполнение поручений президента России по итогам Восточного экономического форума 2016 года. Главная цель — сделать Русский остров центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний.

Концепция будет реализована в два этапа. В 2017—2022 годах планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций — создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры.