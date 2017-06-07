Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров

«Зафиксирован пепловый выброс на высоту пяти километров над уровнем моря. Прогнозировалось, что облако пепла может дойти до Ключей, однако оно рассеялось», — сказал собеседник.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф распространился на юго-запад от вулкана.