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06:11 (мск), источник: РИА Новости

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«Зафиксирован пепловый выброс на высоту пяти километров над уровнем моря. Прогнозировалось, что облако пепла может дойти до Ключей, однако оно рассеялось», — сказал собеседник.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф распространился на юго-запад от вулкана.

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Это означает, что в любое время на исполине могут произойти опасные для низколетящих самолетов пепловые выбросы на высоту до восьми километров.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.

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