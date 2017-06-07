На 14% обрушилась рождаемость в Омской области

Рождаемость на территории Омской области сократилась. По сведениям ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, показатели стали ниже почти на 15% относительно аналогичных данных в прошлом году.

В Омской области за 5 месяцев текущего года рождено 9437 детей, чуть больше 6 тысяч (65%) — в областном центре.

В Омске падение рождаемости составляет 14,5% (6154 ребёнка против почти 7 тысяч год назад). В муниципальных районах уровень падения ниже — всего 12,2% (3283 малыша появились на свет в сельских территориях).

Наиболее продуктивным месяцем оказался март — 2112 юных омичей появились на свет в этом месяце. Наименее успешным является февраль — в этот период родилось всего 1726 детей.

Напомним, что в 2016 году уже наметился спад рождаемости в Прииртышье, но тогда наш регион, несмотря на сокращение демографических темпов, смог попасть в первую треть списка продуктивных регионов России.