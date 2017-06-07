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07:13 (мск), источник: 365info.kz

Джеки Чан прилетел в Астану

Легендарный актер Джеки Чан прибыл в Астану для участия в казахстанско-китайском кинофестивале.

О прибытии Джеки Чана на своих страницах в Facebook и Instagram сообщил председатель правления РТРК «Казахстан» Ерлан Карин.

На опубликованных снимках видно, что актера встречал аким столицы Асет Исекешев.

Фестиваль начнется 7 июня в киноконцертном зале «Казмедиацентра». На мероприятии покажут 6 фильмов, среди них и картину Джеки Чана «Доспехи бога: В поисках сокровищ».

Сам актер станет главным гостем фестиваля, он пройдет по красной дорожке и выступит перед поклонниками.

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