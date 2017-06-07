Бизнесмен из Красноярска дарит нуждающимся мебель для дома
Мужчина бесплатно делает мебельные комплекты для семей.
Мужчина бесплатно делает мебельные комплекты для семей.
Красноярский бизнесмен Дмитрий Альшин решил помогать нуждающимся семьям. Руководитель мебельной компании делает шкафы, кухонные комплекты и кровати для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предприниматель утверждает, что никаких целей он не преследует, просто хочет помочь людям. Об этом на своей странице в социальных сетях написала активистка Дарья Мосунова.
«В прошлом году я искала для
Позже бизнесмен предложил сделать данную акцию постоянной. Есть только одно условие, говорит руководитель. Помощь распространяется только на тех, у кого многодетная семья и особенный ребенок.
«Я знаю, в каком состоянии и в каких квартирах живут семьи, которым приходится все деньги искать на реабилитацию детей. Не понимаю, как хватило смелости и доброты у Дмитрия», — говорится в сообщении активистки.
Примечательно, что новую мебель нуждающиеся семьи могут выбрать сами, из каталога мебельной компании.