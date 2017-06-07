Бизнесмен из Красноярска дарит нуждающимся мебель для дома

Красноярский бизнесмен Дмитрий Альшин решил помогать нуждающимся семьям. Руководитель мебельной компании делает шкафы, кухонные комплекты и кровати для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предприниматель утверждает, что никаких целей он не преследует, просто хочет помочь людям. Об этом на своей странице в социальных сетях написала активистка Дарья Мосунова.

«В прошлом году я искала для мамы-одиночки, воспитывающей ребенка инвалида, кухню. Мой призыв прочитал Дмитрий Альшин. Он сделал новую роскошную кухню для этой семьи. Королевскую кухню. Многие не верили. Ну не бывает вот так — незнакомый и бесплатно», — написала Дарья Мосунова.

Позже бизнесмен предложил сделать данную акцию постоянной. Есть только одно условие, говорит руководитель. Помощь распространяется только на тех, у кого многодетная семья и особенный ребенок.

«Я знаю, в каком состоянии и в каких квартирах живут семьи, которым приходится все деньги искать на реабилитацию детей. Не понимаю, как хватило смелости и доброты у Дмитрия», — говорится в сообщении активистки.

Примечательно, что новую мебель нуждающиеся семьи могут выбрать сами, из каталога мебельной компании.