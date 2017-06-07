Рояль за 4 млн рублей купили для детской школы искусств в Братске

Концертный рояль знаменитой немецкой фабрики С. Bechstein приобрели для объединенной детской школы искусств № 3 в Братске. Стоимость инструмента 4 илн рублей. Покупка стала возможной благодаря многолетнему социально-экономическому сотрудничеству муниципалитета и группы «Илим». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Братска.

Напомним, проект «Филармония европейского образца в Братске» реализуется третий год. В 2015—2016 годы благотворительный фонд «Илим-Гарант» направил 9 млн рублей на ремонт фасада и филармонического зала, на установку ограждения. Теперь для филармонии МАУДО ОДШИ № 3 куплен новый рояль. Директор учреждения Левон Азизян рассказал, что концертные рояли для школы искусств приобретались очень давно — в 1967—1969 году, с открытием школы в здании на улице Кирова.

«Такого рояля нет во всей Иркутской области. Кроме непревзойденного чистого звучания, музыкальные инструменты фабрики Bechstein славятся своим стилем. Элементы изготавливаются из ценных пород деревьев, а отделка проводится специальными покрытиями. Получается инструмент, достойный только лучших из лучших исполнителей, — сказал Левон Азизян.

В ближайшие дни рояль настроят, для этого в город прибудут специалисты из Красноярска. Презентация нового инструмента намечена на следующую неделю — состоится концерт, где в числе почетных гостей будут мэр Братска Сергей Серебренников и руководитель филиала группы «Илим» в Братске Алексей Паньшин. А уже в новом учебном году рояль будет звучать на отчетных, академических и филармонических концертах музыкальной школы, на экзаменах и, как рассказал Левон Азизян, уже осенью на Bechstein сыграет преподаватель кафедры специального фортепиано Московской консерватории имени П. И. Чайковского, доцент Андрей Шибко.

Справка: Карл Бехштейн основал свою фортепианную фабрику Берлине в 1853 году. В течение многих десятилетий такие знаменитые композиторы, как Ференц (Франц) Лист, Рихард Вагнер, Клод Дебюсси, а также многие известные пианисты отдавали предпочтение роялям марки Bechstein. С самого начала эры звукозаписи многие пианисты делали выбор в пользу Bechstein.